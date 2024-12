Comme l’Epic Games Store, GOG y va aussi de son calendrier de l’avent cette année. Le second jeu gratuit offert à cette occasion est d’ores et déjà connu.

La période estivale est toujours synonyme de cadeaux pour les joueurs PC. S’ils sont gâtés toute l’année, les fêtes sont toujours l’occasion de récupérer pléthore de jeux gratuits. L’Epic Games Store ressortira encore sa hotte remplie de titres distribués tous les jours, mais voilà que GOG en fait presque de même. Bien moins croustillant que celui de la boutique des créateurs de Fortnite, la plateforme a lancé cette année son propre calendrier de l’avent. Au programme, une nouvelle surprise chaque jour, allant de bons d’achat pour acheter certaines productions à prix cassé, des fonds d’écrans et évidemment des jeux gratuits. Le second offert vient justement de se dévoiler en avance.

Le second jeu gratuit GOG de Noël déjà connu

Les soldes d’hiver battent leur plein depuis plusieurs jours maintenant, mais ce n’est pas ce qui va attirer l’attention de nombreux joueurs. La boutique a en effet lancé son calendrier de l’avent 2024 qui contient divers cadeaux. Des bons de réduction sur certains titres, certains étant même personnalisés sur ceux qui pourraient faire passer un meilleur hiver, des fonds d’écrans et autres goodies… il y a visiblement un peu de tout. Au milieu de ce qui s’apparenterait aux chocolats à la liqueur de la boîte, notre douceur préférée : des jeux gratuits GOG. The Whispered World: Special Edition avait ouvert le bal la semaine dernière et son successeur s’apprête à lui emboîter le pas. C’est une nouvelle fois notre datamineur national Billbil-Kun que l’on doit ce nouveau leak.

Ainsi, du 19 au 22 décembre 2024 à 15h00, heure française, les joueurs pourront récupérer Silence, encore une fois signé Daedalic Entertainment. Dans ce point’n click fort sympathique de 2015, vous incarnez Noah, 16 ans, qui tente par tous les moyens de sauver sa petite sœur alors que la guerre fait rage. Propulsé dans le monde de Silence, situé entre la vie et la mort, l’adolescent devra vite partir à la recherche de sa cadette perdue dans cet univers. À vous d’éviter les pièges pour mener à bien votre quête. Un jeu gratuit GOG bien accueilli par les amateurs du genre, en attestent ses quelque 1500 avis très positifs sur Steam. Il devrait vous occuper pendant au moins 5 bonnes heures. Rendez-vous donc demain pour le réclamer. On rappelle qu’une fois ajouté à la bibliothèque vous le conservez indéfiniment.

Source : Billbilkun