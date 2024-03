Chaque plateforme y va de ses jeux gratuits. Et cette fois, l'identité du prochain jeu gratuit sur GOG s'est fait connaître avec un peu d'avance, et c'est un titre qui pourrait plaire à beaucoup de joueuses et de joueurs. Pas question de gros AAA néanmoins, mais plutôt d'une petite pépite d'aventure stratégique. Que sait-on ? Ce qui est certain, c'est qu'un beau studio est derrière.

Un petit jeu très sympathique gratuit sur GOG

Il ne se passe désormais plus une semaine sans que les joueurs PC ne puissent récupérer des jeux gratuits. Pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes, le dataminer Billbil-Kun a dévoilé le nom du prochain jeu gratuit sur GOG à l’avance. Il s'agit du titre Hammerting, un jeu de simulation et de stratégie avec des éléments de RPG, où vous gérez une colonie de nains dans les montagnes inexplorées de Mara. En fait, le jeu vous plonge dans un monde où une guerre fait rage en surface, vous obligeant à forger, explorer et combattre pour fournir à vos alliés les meilleures armes et équipements pour lutter contre le mal.

Vous commencez avec quelques nains et devez rapidement établir vos opérations minières, répondant aux demandes de vos alliés tout en améliorant votre base pour vous faire un nom dans le Surmonde. Le jeu met l'accent sur la gestion des ressources, la construction et l'expansion de votre colonie, tout en exploitant les forces et faiblesses de chaque nain, chacun étant unique avec ses propres statistiques, traits, compétences, et plus encore.

Dans les profondeurs de la Terre

Les joueurs sont appelés à prendre des décisions stratégiques pour développer leur colonie, en gérant soigneusement les ressources, et en naviguant à travers les dangers des profondeurs pour découvrir de nouveaux matériaux et trésors. La dynamique de la guerre en surface ajoute une couche supplémentaire de stratégie, car il faut équilibrer la demande d'armes et d'équipements tout en s'assurant que la colonie reste sécurisée et prospère. Les mécanismes de jeu incluent également des aspects physiques et de fluides, tels que le pompage de lave brûlante pour alimenter les forges, la fabrication de bière, et l'illumination des profondeurs inconnues avec des torches. Le jeu sera disponible gratuitement et à vie du 29 mars au 1er avril 2024 à 15 heures, heure d'Europe centrale.