L’Epic Games Store a offert plus de 9000 dollars de cadeaux depuis sa création il y a plus de cinq ans maintenant. Entre ses jeux gratuits hebdomadaires tous les jeudis et ses son calendrier de l’avent annuel, l’éditeur américain a la main lourde, mais il est loin d’avoir le monopole. Steam y va aussi de temps à autre de ses petits jeux gratuits, avec trois qui peuvent actuellement être récupérés et conservés « à vie ». Amazon Prime s’est mis à surfer sur le filon également dans le cadre de son abonnement, quand GOG a pris pour habitude de marquer le coup à chacune de ses opérations commerciales majeures. Justement, une nouvelle salve de promotions est arrivée à l’occasion de la Saint Valentin et un nouveau jeu gratuit avec.

Un nouveau jeu gratuit GOG

Les soldes de la Saint-Valentin sont lancées. GOG propose actuellement des réductions par milliers sur sa boutique. Divinity Original Sin 2, Cyberpunk 2077 ou encore The Witcher 3 sont tous à prix cassés pendant toute une semaine. Ce qui va appâter le chaland en revanche, c’est le nouveau jeu gratuit offert à cette occasion. Comme à chacune de ses opérations commerciales majeures, la boutique propose à l’ensemble des utilisateurs de venir récupérer un petit cadeau sans aucune condition, si ce n’est d’avoir ou de créer un compte sur la plateforme. Jusqu’au 17 février 2024, vous pouvez donc récupérer un grand classique : FlatOut.

Dans ce jeu de course déjanté, tous les coups sont permis . Que ce soit dans le mode Carrière en solo, Course rapide et Trial, prenez part à des affrontements explosifs grâce à des mécaniques de jeu innovantes pour l’époque. Depuis 20 ans, on en a vu d’autres, mais ce petit classique n’a rien perdu de son charme après toutes ces années. On rappelle que ce jeu gratuit GOG est jouable jusqu’à huit, que ce soit des joueurs ou des véhicules contrôlés par l’IA. Ce sont 16 véhicules évolutifs, 48 circuits, des mini-jeux de ragdolls complètement barrés et tout un tas de raccourcis qui vous attendent. A défaut de voir en retour en grande pompe de la licence, vous pouvez (re)découvrir la genèse de cette licence qui a influencé son petit monde.

Vous connaissez la chanson par cœur maintenant, pour récupérer ce jeu gratuit GOG, il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée au jeu sur le site. Cliquez ensuite sur le bouton « Voir le cadeau », puis « Oui, récupérer le jeu ». Il vous faudra évidemment un compte sur la plateforme si ce n’est pas déjà fait et le tour est joué. Vu les habitudes de GOG, FlatOut sera sans doute suivi d’un second jeu gratuit dans la foulée.