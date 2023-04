Les soldes de printemps de GOG touchent bientôt à leur terme. Pour marquer le coup, la plateforme va offrir un dernier jeu gratuit et on sait déjà lequel.

Alors que l’Epic Games Store va offrir deux nouveaux dès cet après-midi, GOG remet le couvert. Depuis le début de ses soldes de printemps, la plateforme de vente de jeux PC sans DRM régale ses utilisateurs à petits coups de jeux gratuits. On s'attendait à ce que ça se termine en ce 30 mars, mais la boutique des créateurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 a encore un dernier cadeau pour vous.

Le dernier jeu gratuit GOG disponible encore quelques heures

Dernière ligne droite pour les soldes de printemps de GOG. A l’occasion de ses grosses opérations commerciales, la boutique a pris pour habitude d’offrir régulièrement des jeux gratuits. Pour le moment, la plateforme a misé sur l’horrifique, Lorelai, le jeu de cartes Neurodeck Psychological Deckbuilder et le metroidvania de fantasy Alwa's Awakening. La période de promotion touchant à sa fin, un dernier cadeau sera distribué du 31 mars au 3 avril 2023 à 15h00, heure française. Pour ne pas changer, c’était une nouvelle fois Billbil-Kun qui a vendu la mèche à l’avance. Alors quel sera le prochain jeu gratuit GOG qui aura la lourde tâche de conclure cette salve printanière ?

Le prochain cadeau ne sera autre que Deep Sky Derelicts. Un mélange de RPG, de stratégie au tour par tour, de deckbuilder et de roguelike qui a eu son petit effet auprès de la communauté. Dans un futur dystopique, la société humaine s'est scindée en deux classes distinctes : les pauvres et les privilégiés. Vous incarnez un petit paria forcé de fouiller les carcasses de vaisseaux et de stations extraterrestres pour survivre. Votre sésame pour atteindre la haute société : un vaisseau mythique caché quelque part dans le secteur de Deep Sky. Dans une ambiance bande dessinée SF, formez et contrôlez une escouade de trois mercenaires, fouillez des épaves et prenez part à des combats tactiques au tour par tour. Au programme, une pléthore d’options de personnalisation pour les personnages, une rejouabilité généreuse et deux modes de jeu : histoire et arène

Comme d'habitude, ce jeu gratuit GOG est à récupérer sur la page officielle qui lui est dédiée. Une fois niché dans votre bibliothèque, il y restera à vie. Attention toutefois, il redeviendra payant à compter du 3 avril 2023 à 14h00, heure française