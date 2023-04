Décidément, encore un bon plan pour les joueurs PC. Alors que Steam met à disposition trois titres jouables gratuitement ce weekend et que deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store sont disponibles, c’est au tour de GOG de s’y mettre. La plateforme des créateurs de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 y va elle aussi de son cadeau. Son identité a été dévoilée un peu à l’avance sur les réseaux sociaux, c’est désormais confirmé.

Un nouveau jeu gratuit GOG

Moins connue du grand public que Steam ou l’Epic Games Store, GOG permet elle aussi de garnir sa ludothèque sans dépenser un seul centime. La plateforme de CD Projekt RED a pris pour habitude d’offrir un jeu gratuit lors de ses grosses opérations commerciales. Pour ses soldes de printemps, la boutique de vente de jeux sans DRM avait par exemple offert pas moins de trois productions indépendantes. L’éditeur polonais compte bien poursuivre sur sa lancée tout au long de l’année et il remet déjà le couvert. Le leaker français Billbil-kun a vendu la mèche avec un peu d’avance, mais ce sera bien Under The Moon qui sera offert du 28 avril au 1er mai 2023. Comme d'habitude la seule restriction pour récupérer ce jeu gratuit GOG est d'avoir un compte sur la plateforme et c'est tout.

Under the Moon est un jeu d’aventure et d'énigme indépendant. Les développeurs promettent plus de 100 énigmes réparties sur 6 cartes (Turquie, Chine, Russie, Égypte, Allemagne et Écosse) le tout avec des graphismes stylisés, des musiques ambiantes et une bonne dose de fun. Un production modeste et résolument chill qui a plutôt séduit les quelques acheteurs qui l’ont prise sur Steam qui ont été conquis par son côté mignon et ses puzzles sans prise de tête et intuitifs. En revanche, aucune traduction française n’est proposée, Under the Moon n’étant disponible qu’en anglais et en turc. Rendez-vous sur la page officielle pour récupérer ce jeu gratuit GOG.

De belles promos sur de grosses licences

Dans le même temps, la plateforme a lancé plusieurs promos. Certaines d’entre elles sont autour des jeux Star Wars. Les productions en monde ouvert et les jeux d’aventure sont également à prix réduit dont The Witcher 3 à 15€ ou encore le pack avec les trois premiers Tomb Raider à moins de 2€. Voici un petit échantillon de promos intéressantes proposées sur GOG :