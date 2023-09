En cette fin de septembre, pourquoi ne pas se procurer un jeu gratuit sur la plateforme GOG ? Avec l'Epic Games Store, ce sont les deux plateformes quii offrent fréquemment de belles pépites pour PC. Néanmoins, il faudra agir rapidement car cette offre est limitée dans le temps.

Un jeu GOG gratuit qui devrait plaire à beaucoup

La surprise du jour est The Night of the Rabbit. Sous ce titre se trouve un jeu d'aventure point-and-click développé et édité par Daedalic Entertainment. Sorti en 2013, ce jeu est disponible sur plusieurs plateformes, dont Windows et macOS. Son intrigue évoque clairement des airs d'Alice au Pays des Merveilles. En effet, l'histoire raconte les aventures d'un jeune garçon nommé Jeremiah Hazelnut, surnommé Jerry, qui rêve de devenir magicien. Durant les deux derniers jours de ses vacances d'été, il croise la route du mystérieux Marquis de Hoto. Un lapin sorcier qui lui propose de devenir son apprenti. Plongé dans un univers magique rempli de créatures et d'énigmes, Jerry s'embarque dans une quête pour en percer les mystères et maîtriser la magie. À deux doigts de tomber dans un trou comme la jeune Alice.

L'un des atouts majeurs du jeu est incontestablement ses graphismes dessinés à la main. Chaque scène est riche en détails et en couleurs, créant une atmosphère onirique en harmonie avec l'ambiance magique du jeu. Dans une veine graphique similaire, nous nous souvenons du sublime Les Piliers de la Terre, qui était également un point-and-click dessiné à la main. Lui aussi était d'ailleurs développé par Daedalic Entertainment.

Un bon moment

Fidèle à la tradition du genre, les joueurs interagissent avec différents objets et personnages, résolvent des énigmes et progressent dans l'intrigue en suivant des indices. Le jeu mise également sur l'exploration : chaque élément ou personnage peut être essentiel à la progression, incitant ainsi les joueurs à fouiller chaque recoin de l'univers. Bref, c'est une belle pépite qui devrait ravir les amateurs d'aventures paisibles.

À l'époque, le jeu avait recueilli la jolie note de 75% sur Metacritic, avec un avis communautaire à 7,6. Une bonne note qui est renforcée par les avis très positifs sur Steam. Difficile de se tromper ici, surtout que c'est gratuit.