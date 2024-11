Beaucoup moins régulières que les offres de jeux gratuits PC sur l'Epic Games Store, Steam ou Prime Gaming, celles de GOG viennent cependant à nouveau se rappeler à notre bon souvenir. C'est d'ailleurs le thème de cette dernière proposition flash de la plateforme CD Projekt RED garantie sans DRM, dans le cadre d'un nouveau programme de préservation du jeu vidéo. Le titre qui nous intéresse ici n'est pas tout jeune, puisque sorti en 2001, mais qui a tout de même rassemblé de nombreux adeptes.

GOG nous déterre dans la mine un nouveau jeu gratuit, mais faites vite

La nouvelle offre de jeu gratuit de GOG qui nous intéresse a été lancée il y a seulement quelques jours et concerne Diggles: The Myth of Fenris. Dans une direction artistique fatalement très old school rappelant à s'y méprendre la patte Munchkin, il sera grossièrement question d'y gérer une colonie de Diggles (des sortes de nains à l'apparence enfantine. Chaque membre de la colonie présente une personnalité et des compétences uniques. Il faudra donc exploiter tout cela pour efficacement développeur notre communauté.

Diggles mélangeait donc déjà de nombreux genres à sa sortie il y a 23 ans. D'abord un jeu de gestion, où il faudra composer entre envoyer nos petits nains travailler, mais aussi leur donner du temps pour se détendre, selon leurs affinités. Ensuite un jeu d'aventure, avec des dizaines de quêtes animées par des cinématiques faites à la main. Et enfin stratégie, pour bien appréhender notamment les combats et les déplacements de nos Diggles, qui ressemblent parfois à s'y méprendre aux iconiques Lemmings. GOG régale donc différents styles de joueurs avec ce titre bien particulier.

Dans le cadre de son tout récent programme de préservation, la plateforme de CD Projekt RED a par ailleurs fait l'effort d'optimiser ce vénérable jeu afin qu'il tourne correctement, même sur un PC moderne. Attention toutefois, il se peut qu'il ne tourne pas dans la résolution native de votre écran si elle n'existait pas en 2001. L'initiative de GOG est toutefois à saluer pour faire en sorte que même de très vieux soient encore jouables, ce malgré un état dématérialisé. Pour un petit coup de nostalgie, vous pouvez donc encore télécharger Diggles The Myth of Fenris sur sa page GOG dédiée jusqu'à 15 heures cet après-midi. Ne tardez donc pas s'il vous intéresse !

Source : GOG