Pas de temps mort pour les joueurs PC. Les jeux gratuits s’enchaînent à toute vitesse. L’Epic Games Store continue sa distribution de cadeaux hebdomadaires. Prime Gaming offre également son lot de productions plus ou moins récentes toutes les semaines à ses abonnés. Steam y va de ses weekends gratuits, qui permettent de tester des titres donnés dans leur intégralité le temps de quelques jours. Il ne manquait plus que GOG dans l’équation et c’est maintenant chose faite. La boutique des développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2024 y va de son jeu gratuit. Comme à chaque fois, il faudra en revanche être rapide pour le récupérer.

Un nouveau jeu gratuit à récupérer sur GOG

De nouvelles soldes sont lancées, mais ce n’est pas sur ce point que la plateforme veut attirer votre attention cette fois. La boutique vient en effet de lancer Good Old Games, son programme de préservation du jeu vidéo visant à offrir « la meilleure expérience du marché » pour de grands classiques. À cette occasion une flopée de titres rétro sont bel et bien en promo, mais c’est en vous offrant un nouveau jeu gratuit que GOG veut célébrer ça. Jusqu’au lundi 18 novembre 2024 à 15h00, il est en effet possible de récupérer un titre méconnu du grand public qui a toute sa place dans ce programme de préservation. On ne va pas faire durer inutilement le suspense, il s’agit de Diggles: The Myth of Fenris sorti sur PC en 2001. Oui ça commence à dater.

Ce jeu gratuit GOG, qui nous vient tout droit de Pologne, se présente comme un side-scroller en 3D dans lequel vous devez guider des nains chargés de miner des ressources, de récolter des champignons et de battre les ennemis pour survivre. De bons et loyaux travailleurs que vous pouvez développer à loisir avec un ensemble de compétences variées et des techniques de combat qui se renouvellent. Parce qu’ils aiment le bowling, il faudra aussi prendre le temps de les nourrir, de les divertir pour qu’ils soient encore plus efficaces. Vous ne voudriez pas avoir une armada de bébés en colère. Un titre très sympathique pour l’époque, à récupérer donc dès maintenant sur GOG. Pour ce faire, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page dédiée à ce jeu gratuit, puis de cliquer sur « Ajouter à la bibliothèque ».

