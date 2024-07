En supplément de l'Epic Games Store et de Prime Gaming, GOG se fend aussi à son tour d'une offre de jeu gratuit. La semaine dernière, la plateforme de CD Projekt RED garantissant des titres sans DRM avait offert le fort sympathique RPG en 3D isométrique Shadows Awakening. Pour une durée très limitée, voici ce que propose gratuitement la boutique.

Le nouveau jeu gratuit de GOG pour une durée très limitée

Depuis le mercredi 3 juillet et jusqu'au 6 juillet à 15 heures, GOG propose aux utilisateurs disposant un compte sur la plateforme de récupérer gratuitement The First Templar. Plus précisément, l'offre cible la Special Edition, la plus complète. Il ne faudra donc vraiment pas tarder pour profiter de cette proposition relativement exceptionnelle pour la boutique mise en place par CD Projekt RED. Concernant le jeu gratuit en question, il s'agit d'un action/aventure avec un soupçon de RPG, développé par Haemimont Multimedia (Surviving Mars) et édité par Kalypso Media en 2011.

Le titre se déroule au 13e siècle, en Europe dans une vingtaine d'endroits reproduits avec une grande fidélité historique, et comprend un mode solo où l'on incarne à tour de rôle deux personnages (un templier et une noble jugée hérétique, aux compétences uniques qu'il nous appartiendra de développer. Malgré son âge certain, le titre propose un gameplay plutôt nerveux. L'IA prendra à chaque fois le relais pour le second héros. En revanche, si vous préférez la compagnie d'un ami, un mode coopération est également de la partie. « Le joueur doit découvrir les mystères de l'Ordre des Templiers, jouer un rôle dans la conspiration et percer le secret du Saint Graal. Les héros vont avoir à faire à des ennemis puissants : Sacracen, Philippe IV et la Sainte Inquisition ». The First Templar a récolté 73% d'avis positifs pour 495 évaluations Steam.

Avant d'être proposé gratuitement, le jeu était affiché sur GOG à 3,99€ au lieu de 9,99€. Si vous disposez d'un compte sur la boutique de CD Projekt RED, vous pouvez en tout cas le récupérer sans bourse délier et le garder indéfiniment. Rappelons que l'offre prendra fin demain, le 6 juillet à 15 heures. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour en profiter, si ce titre d'un autre temps vous intéresse.