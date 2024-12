Nouvelle semaine, nouveau jeu gratuit à aller récupérer sur GOG. C’est encore et toujours le même éditeur qui régale les utilisateurs de la boutique.

Les fêtes de fin d’année sont toujours synonymes de cadeaux pour les joueurs PC. Bien qu'ils soient gâtés tout au long de l'année, la période de Noël est systématiquement l’occasion de mettre la main sur une multitude de jeux gratuits. L'Epic Games Store met encore une fois en avant sa sélection de titres à récupérer chaque jour. Cette année, GOG suit le mouvement à sa façon avec son propre calendrier de l’avent qui propose des surprises quotidiennes. Bons d’achat, fonds d’écrans et bien sûr des jeux gratuits sont au programme. Le troisième offert pendant l’événement vient tout fraîchement d’arriver.

Un nouveau jeu gratuit dispo sur GOG

Les soldes d’hiver continueront de battre leur plein jusqu'au 2 janvier 2025 sur la plateforme. Comme chaque année, ce sont des milliers de productions qui voient leurs prix fondre pour l’occasion. Ce qui va attirer le chaland en revanche, ce sont les cadeaux faits par la plateforme dans le cadre de son calendrier de l’avent. Outre quelques bons de réduction et goodies en tout genre, la plateforme offre de temps à autre des jeux gratuits. Toujours pas de Silence, qui devait être donné la dernière fois selon un leaker réputé, mais un titre tout aussi apprécié. Jusqu’au lundi 30 décembre 2024 à 15h00, les utilisateurs peuvent donc récupérer sur GOG The Dark Eye: Chains of Satinav, encore une fois signé Daedalic Entertainment qui décidément régale pendant les fêtes.

Sans surprise vu l’éditeur, on est encore sur un jeu d'aventure point-and-click, cette fois basé sur l’univers du jeu de rôle éponyme. L’histoire prend place dans le royaume de Andergast, où Geron, un jeune chasseur est accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Avec l’aide d’une mystérieuse fille dotée de pouvoirs magiques, il devra donc résoudre une série d’énigmes pour percer le mystère de la malédiction qui touche son village. Un jeu gratuit GOG qui s’est distingué à l’époque par sa narration, son ambiance sombre, son univers et ses puzzles bien fichus. Les joueurs ont en tout cas apprécié le voyage en compagnie de Geron, en attestent les retours très positifs sur Steam. Comptez au total 11h pour venir à bout de cette histoire. Rendez-vous donc sur le lien en bas de l'article le réclamer. On rappelle qu’une fois ajouté à la bibliothèque vous le conservez indéfiniment.

