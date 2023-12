Depuis le temps, vous devez connaître GOG, mais pour les retardataires, il s'agit de la boutique de CD Projekt Red (Cyberpunk 2077). Un site qui se démarque pour deux choses. La première, c'est sa politique visant à proposer des jeux à l'achat sans DRM. Cette méthode anti-piratage qui est souvent vu d'un mauvais œil en raison de sa capacité à amener à entraîner des problèmes de performances. Le second attrait de Good Old Games, ce sont les jeux offerts aux joueurs, comme sur l'Epic Games Store. Le prochain est déjà là !

Le nouveau jeu gratuit GOG du 22 décembre 2023

Ce n'est pas vraiment un cadeau avant l'heure vu que c'est toutes les semaines Noël sur GOG, mais le nouveau jeu gratuit de la semaine est en ligne. Il s'agit d'un roguelike platformer en pixel art, « brutal et sans pitié » avec la mécanique de mort permanente, Caveblazers de Deadpan Games (Wildfrost). Le jeu se déroule dans un univers fantasy, à l'intérieur d'une cave, avec ce qu'il faut de gobelins, d'orcs, d'armes, d'objets et de potions magiques pour essayer de voir le bout de la grotte. Une antre « fraîchement découverte » qu'il faudra arpenter de fond en combe dans l'espoir de s'emparer d'un pouvoir « inimaginable ».

Un roguelike oui, mais pas que. Caveblazers, qui est disponible gratuitement sur GOG, revendique également une influence RPG en ce qui concerne l'inventaire et d'autres éléments. Plusieurs zones vous attendent, et à la fin de celle-ci, un boss unique bien plus robuste que le menu fretin que vous aurez avant de les rencontrer. Et pour les plus courageux, ceux qui ne refuseront pas un brin de difficulté en plus, des défis sont prévus avec des récompenses spéciales en cas de réussite.

Les retours sur Steam sont très positifs avec 87% des évaluations dans le vert sur plus de 3 000 avis. Ce qui plait, c'est le pixel art réussi, la nervosité du jeu ou encore les niveaux générés de façon procédurale. Caveblazers est offert sur GOG du 22 au 25 décembre 2023 à 15h00.

Quelle est la marche à suivre pour obtenir gratuitement ce nouveau jeu ? Se rendre tout d'abord sur la page GOG de Caveblazers ou sur la page d'accueil. Cliquez sur « Voir le cadeau » et « Oui, récupérer le jeu ». Ensuite, le site vous demandera de rentrer vos identifiants pour vous connecter à votre compte. Si vous en avez déjà un, le titre sera ajouté automatiquement à celui-ci dans la foulée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en créer un. Même si Caveblazers n'est pas votre tasse de thé, il y a tellement de jeux gratuits régulièrement que vous trouverez forcément votre bonheur.