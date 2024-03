Steam, l'Epic Games Store, GOG, ces magasins en ligne sont de véritables mines d'or. On ne parle pas seulement au niveau des promotions qu'elles proposent. Régulièrement, elles nous invitent à obtenir des jeux, et ce, gratuitement. Parfois, on peut juste les essayer pendant une durée limitée, mais il arrive aussi qu'on les garde à vie. C'est le cas du jeu d'aujourd'hui sur la boutique de CD Projekt Red. Comme d'habitude, il ne restera pas gratuit pendant des années, alors ne traînez pas trop.

Un nouveau jeu gratuit très apprécié est à récupérer sur GOG

Notre invité spécial sur GOG n'est autre que Book of Demons. Il s'agit d'un jeu indépendant qui a connu une belle popularité lors de sa sortie en 2018. Pour être plus précis, c'est un hack & slash, mais un peu particulier. Pour cause, il peut notamment vous laisser décider de la longueur de vos quêtes. Si vous avez uniquement quelques minutes sur le chrono avant d'arrêter de jouer, vous pouvez régler ça dans les paramètres. Il faut le reconnaître, c'est une mécanique assez bien pensée et qui permet d'attirer les joueurs les plus occupés par leur quotidien.

Dans Book of Demons, chaque niveau est généré aléatoirement pour éviter le sentiment de lassitude. Mais ce n'est pas tout. Pour combattre, vous allez devoir vous servir des cartes de compétences. En fonction de votre adversaire, il va falloir faire certaines combinaisons pour être le plus efficace possible. C'est un gameplay plutôt engageant et qui a été salué à de nombreuses reprises. Les développeurs eux-mêmes le décrivent comme étant accessible, alors n'hésitez pas à vous faire la main dessus via GOG.

Quant à l'histoire, elle vous plonge dans un univers de dark fantasy, qui se situe lui-même dans l'ouvrage animé d'un Univers en Papier. Votre but est simple, vous devez éradiquer les armées des ténèbres dans des donjons qui se situent sous la Vieille Cathédrale. Vos ennemis sont commandés par un terrible ennemi : l'Archidémon (le nom est là pour vous montrer qu'il n'est vraiment pas sympa). Trois classes différentes (Guerrier, Mage, Brigand) sont à votre disposition pour aller au bout de cette épopée, et d'autres défis sont là pour vous divertir après avoir bouclé l'histoire.

L'offre prend fin le mois prochain

Si Book of Demons vous intéresse, alors ne restez pas là à vous tourner les pouces ! GOG vous laisse jusqu’au 4 avril 2024 pour le récupérer gratuitement. En sachant qu'il restera ensuite dans votre bibliothèque pour toujours. C'est une offre à ne pas louper, d'autant plus que ça ne vous coûte rien de lui laisser sa chance. Si vous n'êtes pas convaincu, on vous invite à regarder de plus près sa moyenne sur Steam. Il accumule plus de 8000 avis, et arrive quand même à décrocher un score de « Très positif ».