En cette période d'Halloween, GOG a envie de faire plaisir à ses utilisateurs avec des offres spéciales. La plateforme de CD Projekt Red célèbre souvent ce genre d'occasions avec des jeux gratuits plutôt alléchants. La fête des monstres allait donc forcément y passer, et ça y est, nous connaissons l'identité du nouveau titre à récupérer avant la fin du mois d'octobre. Vous l'aurez compris, il faut faire vite, d'autant plus que ce n'est pas n'importe quel jeu.

GOG fête Halloween avec un jeu gratuit

Le cadeau du jour n'est autre que Blacksad Under the Skin, un jeu développé par Pendulo Studios et Ys Interactive, avec pour éditeur Microids. Celui-ci a reçu des retours globalement positifs. Ceci dit, même s'il ne vous plaît pas, GOG vous le propose gratuitement, ça ne coûte donc rien d'essayer. Il est possible de le récupérer sur la plateforme dès aujourd'hui. L'offre prendra fin dans trois jours, soit le 30 octobre prochain. Dans le doute, on vous conseille d'en profiter maintenant, quitte à le remettre à plus tard, sinon il faudra mettre la main au portefeuille.

Mais alors, de quoi parle ce jeu gratuit GOG ? En vérité, c'est l'histoire qui est racontée se base sur l'univers de la bande dessinée du même nom. Ici, on incarne le détective John Blacksad qui doit mener l'enquête sur une affaire de corruption dans les bas-fonds de New York. A l'instar du matériau de base, le scénario traite de vrais sujets politiques, en particulier ceux qui touchaient l'Amérique des années 50. Le racisme y est abordé, mais également les paris truqués, ou le maccarthysme. On se rapproche ainsi d'un polar noir vraiment prenant, accompagné d'une musique jazzy saluée par beaucoup. Et c'est disponible gratuitement sur GOG.

Un gameplay engageant

Le gameplay de Blacksad est plus complexe qu'il n'y paraît. Il a déjà été comparé à de nombreuses reprises à celui de la série des Sherlock Holmes. Il mélange puzzles, QTA (Quick Time Event) et dialogues à choix multiples. Tous ces éléments sont mis à disposition du joueur pour qu'il puisse résoudre son enquête du mieux possible. Par conséquent, si vous ne jouez pas bien vos cartes, votre personnage et la fin du jeu pourraient bien s'en retrouver impactés. D'une manière générale, le titre propose une atmosphère sombre idéale pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Pas étonnant que ce soit lui le jeu gratuit GOG de cette période.

En outre, Blacksad devrait véritablement plaire aux lecteurs de la BD. L'aspect graphique de cette dernière semble avoir été fidèlement retranscrit. On observe d'ailleurs le retour de certains personnages bien connus de cet univers, mais il y a également des nouveaux ajouts au casting. Si cela vous a donné l'eau à la bouche, alors n'attendez plus. L'offre étant limitée dans le temps, il ne faut rester à se tourner les pouces, surtout si vous êtes féru d'énigmes.