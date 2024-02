La distribution de jeux gratuits continue de plus belle pour les joueuses et les joueurs PC. Le jeudi est devenu depuis quelques années un rendez-vous incontournable grâce à l’Epic Games Store et ses cadeaux hebdomadaires. La boutique des créateurs de Fortnite offrira un petit jeu sympathique comme tout pour bien débuter le mois. Rien du côté de Prime Gaming aujourd’hui, mais GOG y va de son petit jeu gratuit pour compenser.

Nouveau jeu gratuit sur GOG

Les soldes de la nouvelle année continuent de plus belle sur GOG. A cette occasion, la plateforme des développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 y va de sa distribution de cadeaux pour marquer le coup. Une façon comme une autre de faire la promotion de leur boutique, qui a la particularité de proposer des jeux uniquement sans DRM. Les festivités avaient commencé avec une adaptation issue de l’univers de Warhammer. Elles se poursuivent donc avec un second jeu gratuit GOG orienté horreur.

Son nom, The Beast Inside. Plongez au cœur d'une histoire pleine de secrets longtemps enfouis, de tragédies personnelles et de folie. Incarnez deux protagonistes liés par un sombre héritage au plein cœur de Boston 1979. Un jour le cryptanalyste de la CIA découvre un mystérieux journal intime de l’ancien résident de la maison où il loge. En l’ouvrant, il est transporté dans les cauchemars du passé. Un bon jeu d’horreur gratuit sur GOG qui a su convaincre les amateurs du genre, qui y retrouvent même des vibes du premier Outlast. Les notes positives sont légion sur les boutiques concurrentes, les joueurs mettant en avant son histoire plutôt bien écrite, son atmosphère, un gameplay réussi et une durée de vie de 15h des plus honnêtes.

Pour récupérer ce jeu gratuit GOG, c’est simple comme bonjour. Il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée à The Beast Inside, puis de cliquer sur le bouton « Voir le cadeau », puis « Oui, récupérer le jeu ». Évidemment un compte sur la plateforme devra être créé si ce n’est pas déjà fait et c’est tout. Le jeu sera disponible gratuitement jusqu'au 3 février, après quoi il redeviendra payant.