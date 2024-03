En plus de l'Epic Games Store et des offres d'Amazon Prime Gaming, la plateforme GOG propose également de temps à autre des jeux totalement gratuits. C'est un moyen habile d'attirer du monde et de faire (un peu) d'ombre à Steam pendant la période de gratuité. C'est aussi une excellente opportunité pour les joueurs de découvrir des jeux qui seraient peut-être passés inaperçus autrement. Que sait-on sur cette nouvelle petite merveille ?

GOG rend disponible son nouveau gratuit !

Hier, le jeu gratuit de GOG a été complètement révélé à l'avance grâce aux indiscrétions du dataminer Billbil-Kun, mais cette fois, le titre est bel et bien disponible dès maintenant. En fait, il vous suffit de l'ajouter à votre bibliothèque pour qu'il soit disponible à vie, sans rien avoir à faire de plus. Plutôt pas mal, non ? Le jeu du jour est Hammerting. Imaginez un peu si les nains du Seigneur des Anneaux avaient échangé leurs haches de guerre pour des pioches et des marteaux, et s'étaient lancés dans une entreprise minière sous la Montagne Solitaire, avec une touche de gestion de colonie pour pimenter le tout. Voilà ce que propose Hammerting, un jeu où vous gérez une colonie de nains dans les profondeurs d'une montagne mystérieuse, avec pour mission de creuser, forger et combattre pour la gloire et la survie de votre clan.

Dans ce royaume souterrain, chaque couloir peut mener à des trésors inestimables ou à des dangers mortels. Vos petits barbus seront chargés d'extraire des minéraux précieux, de forger des armes et de développer leur enclave naine pour résister aux menaces venues des profondeurs. Mais attention, gérer une colonie naine n'est pas de tout repos : entre les querelles internes et les attaques de gobelins, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer.

Hammerting combine l'exploration de donjons, la stratégie de gestion et une bonne dose d'humour nain. Bref, si vous êtes prêt à plonger dans le noir, à la lumière de votre seule torche, pour découvrir ce qui se cache sous terre, alors ce jeu est peut-être fait pour vous. Il est disponible gratuitement sur GOG dès maintenant. Le jeu sera disponible gratuitement et à vie jusqu'au 1er avril 2024 à 15 heures, heure d'Europe centrale.