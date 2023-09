Une fois de plus, la plateforme GOG offre une magnifique occasion de récupérer un jeu gratuit afin d'agrandir encore un peu plus sa bibliothèque de jeux. Quelle est la pépite du jour ?

Pour cette fin septembre 2023, pourquoi ne pas profiter d'un tout nouveau jeu gratuit sur la plateforme GOG ? En effet, avec l'Epic Games Store, ce sont les deux plateformes majeures qui font le plus plus d'opérations de ce type sur PC. Il serait dommage de s'en priver. Comme toujours, il faut agir rapidement, car vous n'avez que quelques jours devant vous pour en profiter. Cette fois, il est question d'aventure.

GOG nous offre encore une petite merveille

La belle surprise du jour est Trüberbrook. Derrière ce nom étrange se cache un jeu d'aventure qui mélange habilement science-fiction et surnaturel. Situé dans les années 1960, le jeu nous transporte dans un petit village allemand où un jeune scientifique américain, Hans Tannhauser, se retrouve embarqué dans une aventure pour le moins... étrange. Le village de Trüberbrook est pittoresque, avec des décors réalisés à la main et capturés ensuite par la technique de la photogrammétrie. Le rendu est donc assez surprenant, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous :

Le jeu présente une ambiance et un design rappelant ceux de Wallace et Gromit. Le scénario de Trüberbrook est considéré comme l'un de ses points forts, mêlant mystère, humour et personnages excentriques. Les joueurs sont amenés à résoudre de nombreuses énigmes et à interagir avec les habitants du village pour découvrir les secrets de la ville et sauver le monde d'une menace imminente. Évidemment, nous n'en dirons pas plus pour préserver la surprise.

Le gameplay de Trüberbrook est fidèle au style point-and-click, permettant aux joueurs de collecter des objets, de résoudre des puzzles et d'explorer les environnements en détail. Lors de sa sortie, les critiques étaient plutôt positives, notamment en ce qui concerne les dialogues bien écrits et les voix des personnages, ajoutant une touche d'authenticité à l'expérience globale. Il serait donc dommage de s'en priver. Il ne vous reste que 70 heures pour le récupérer.