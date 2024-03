Contre toute attente, un certain jeu est à nouveau disponible sur la plateforme GOG et on parle d'un véritable classique. Dans le doute, il vaut mieux ne pas laisser cette occasion passer.

En temps normal, on vient vous parler de GOG parce qu'il y a un jeu gratuit à récupérer. La boutique de CD Projekt Red regorge de petites offres dans ce style, et on se charge toujours de vous tenir informés. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. En fait, un jeu a fait son retour sur la plateforme, à la surprise générale. Pour cause, ça faisait des années qu'il avait disparu, et il était regretté par de nombreuses personnes. En même temps, c'est un titre vraiment populaire qui a été créé par un studio iconique.

Alpha Protocol est de retour sur GOG

Le jeu en question, c'est Alpha Protocol, sorti en 2010. En 2019, on apprenait sa disparition de plusieurs magasins en ligne, dont Steam. Sega avait pris la parole sur le sujet, et avait expliqué qu'il n'avait pas perdu la licence. Le problème se situait au niveau des droits sur les musiques qui avaient expiré. Et pourtant, malgré ça, il est officiellement de retour sur GOG, dans une « nouvelle » version comprenant des succès, une OST sous licence et des contrôles modernisés. Pour information, seule cette boutique est concernée à l'heure d'écrire ces lignes.

Mais pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat à propos de ce titre ? La raison est simple : il est excellent. Il s'agit d'un RPG qui nous plonge dans un monde d'espionnage digne des plus grands du genre. On incarne Michael Thorton, un agent du gouvernement qui va se retrouver dans une terrible situation suite à l'échec d'une mission. Pour empêcher une catastrophe de grande envergure, il va devoir agir. Le futur du monde entier repose entre vos mains, et attention, vos choix ont une réelle importance, et ce, dès le début de l'aventure. Allez-vous tenter de relever le défi ?

Si vous n'êtes pas convaincu par ce petit pitch, sachez que ce jeu nous vient d'Obsidian Entertainment. On n'a normalement plus besoin de présenter ce studio d'exception, mais dans le doute, faisons une piqûre de rappel. On lui doit, entre autres, Fallout New Vegas. Voilà, est-ce qu'il est nécessaire d'en citer un autre ? Blague à part, c'est également lui qui a mis sur pied The Outer Wolds ou encore Grounded. C'est une firme innovante, et qui cherche sans arrêt à surprendre les joueurs avec une narration prenante. Alpha Protocol n'échappe pas à la règle, et c'est donc un plaisir de le revoir sur GOG.