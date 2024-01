GOG, connue pour ses listes de jeux gratuits, se distingue cette fois en offrant une collection impressionnante de 50 jeux, tous disponibles sans frais. La sélection brille par sa diversité, couvrant une vaste gamme de genres et sous-genres, ce qui rend l'offre particulièrement riche et variée. Un beau cadeau, histoire de commencer l'année 2024 en beauté.

GOG offre 50 jeux gratuits !

Nous débutons avec les 25 premiers jeux de la liste, où se distinguent particulièrement deux géants du RPG et classiques incontournables : The Elder Scrolls Arena et The Elder Scrolls II: Daggerfall. Ces titres ont fortement marqué le genre des jeux de rôle en monde ouvert. Arena, lancé en 1994, est le premier opus de la série The Elder Scrolls. Il a révélé un univers de fantasy vaste, offrant aux joueurs une liberté inégalée en termes d'exploration et de développement de personnages. Surtout pour l'époque. Effectivement, ce jeu a établi les fondations de l'univers riche et complexe de The Elder Scrolls, caractérisé par une mythologie élaborée et un éventail étendu de quêtes secondaires. Bref, la liste est belle, comme vous pouvez voir ci-dessous :

Akalabeth: World of Doom

Ascendant

Beneath a Steel Sky

Betrayer

Bio Menace

CAYNE

Daggerfall Unity – GOG Cut

Dagon: by H. P. Lovecraft

The Darkest Tales – Into the Nightmare

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure

Dink Smallwood HD

Doomdark's Revenge

The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

Eschalon: Book I

Fall of Porcupine: Prologue

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Hellpoint: The Thespian Feast

Higurashi When They Cry Hou – Ch.1 Onikakushi

Janosik – Highlander Precision Platformer

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

The Life and Suffering of Sir Brante – Chapter 1 & 2

The Lords of Midnight

GWENT est dans la liste des jeux gratuits GOG.

De gros classiques

La liste ne s'arrête pas là. Elle comprend également d'autres grands classiques, bien que tous ne soient pas aussi raffinés que The Elder Scrolls. Par exemple, grâce à GOG, on peut accéder au controversé Postal. Ce jeu se concentre principalement sur des fusillades dans divers environnements, avec un scénario plutôt réduit. La controverse entourant Postal est liée à son contenu extrêmement violent et à ses thèmes provocateurs. Le jeu a été critiqué pour sa représentation graphique de la violence et son apparente glorification des massacres. Cela n'a pas manqué de soulever des controverses. Heureusement, la liste inclut également d'autres perles telles que Shadow Warrior et Symphonia, qui peuvent offrir une expérience plus tempérée. L'ensemble est accessible via ce lien.

Loria

Lure of the Temptress

Martial Law

Nomads of Driftland

OpenTTD

Our Life: Beginnings & Always

Overload – Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Quake II RTX

Samorost 1

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Shores Unknown: Arrival

Sin Slayers: The First Sin

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Symphonia

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Urbek City Builder Prologue

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

War Wind

Worlds of Ultima : The Savage Empire