C'est en tout cas ce qu'aurait notamment rapporté un insider du nom de Lunatic Ignus, plutôt connu pour sa fiabilité. D'après lui, Sony aurait de grands plans pour fêter les 20 ans de la mythique licence God of War, qui auront lieu l'année prochaine. Au vu de l'actualité récente concernant les franchises phares de PlayStation, la forme de cette célébration tomberait sous le sens.

Un cadeau divin pour les 20 ans de God of War ?

God of War a donc pour rappel débuté son parcours dans la mythologie grecque en 2005 sur PS2, avec un beat'em all divin d'une brutalité inouïe aux commandes du spartiate Kratos. Un titre qui n'avait rien à envier à Devil May Cry, dont il empruntait de nombreux codes. La licence a connu un succès homérique, avec trois épisodes canoniques et divers spin-off, notamment sur consoles portable. Le Fantôme de Sparte a ensuite connu un magnifique renouveau avec un « reboot » proprement divin de God of War en 2018, cette fois centré sur la mythologie nordique.

Les deux premiers jeux God of War ainsi que Chains of Olympus et Ghost of Sparta ont ensuite eu droit à un remaster sur PS3. Le troisième opus a eu droit au même traitement sur PS4. Selon Lunatic Ignus, tous ces jeux ancrés dans la mythologie grecque devraient faire un grand retour dans une énorme collection remasterisée. Le tout serait développé par Nixxes, qui a déjà travaillé sur les versions PC de Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West et Ratchet & Clank: Rift Apart. Cette collection God of War remasterisée devrait être annoncée courant mars 2025, soit le mois de sortie du premier opus 20 ans plus tôt.

Le post Discord de l'insider en question. Crédits : Lunatic Ignus

Beaucoup de remasters dans les idées chez Sony

Il convient naturellement de prendre cette rumeur avec de prudentes pincettes. Ceci étant dit, Sony s'est récemment montré particulièrement prolifique s'agissant des remasters de grosses licences PlayStation. Celui d'Horizon Zero Dawn a été récemment annoncé, et un remaster de Days Gone serait également dans les cartons. Tous deux sont par ailleurs aussi développés par Nixxes. Il ne serait donc pas surprenant que les cinq jeux de l'ère grecque de God of War aient droit au même traitement pour un tel anniversaire charnière. Il faudra toutefois attendre des informations officielles pour en avoir le cœur net.

Le retour prochain du Fantôme de Sparte plus beau que jamais pour ses 20 ans ? © Sony

Source : Lunatic Ignus sur Discord