God of War Ragnarök sera accompagné d'un collector avec une réplique du marteau de Thor et de l'édition Jötnar encore plus limitée. Seulement voilà, les deux oublient d'inclure une pièce maitresse pour les amoureux du physique. Découvrez-les avec un unboxing.

La date de sortie de God of War Ragnarök est officielle, donc certains vont pouvoir se détendre et éviter d'envoyer leur attribut masculin aux développeuses. Comme le précédent opus, il y a aura un collector et même une seconde édition « méga » collector. Les voici.

Edition collector de God of War Ragnarök

Ryan Hurst (Sons of Anarchy), voix de Thor dans God of War Ragnarök, et Rafael Grassetti, directeur artistique de Santa Monica, ont procédé à un unboxing des deux versions. Si celles-ci ont l'air très soignées, il y a quelque chose qui va en fâcher plus d'un : le jeu ne sera pas disponible en boîte dans le collector et l'édition Jötnar.

Il faudra en effet se satisfaire d'un code numérique. Un choix systématiquement incompréhensible quand un éditeur prend une telle décision, puisque si des personnes se ruent sur ces éditions, c'est bien pour avoir le plus grand nombre d'objets physiques possible.

Contenu physique de l'édition Collector

Le tout est caché dans une boîte aux couleurs de la fresque de la Gardienne du savoir.

Contenu dématérialisé de l'édition Collector

Contenu de l'édition Jötnar

Pour l'édition de Jötnar de God of War Ragnarök, c'est identique mais avec encore plus de goodies physiques... sauf la copie du jeu. Elle, elle reste en dématérialisé.

Contenu physique de l'édition Jötnar

Un vinyle 7" avec deux musiques du compositeur de GOW Ragnarök, Bear McCreary

Des pin’s Faucon (Faye), Ours (Kratos) et Loup (Atreus)

L’anneau Draupnir légendaire dans un tissu rouge

Une carte en tissu d’Yggdrasil

Le tout est caché dans une boîte aux couleurs de la fresque de la Gardienne du savoir.

Contenu dématérialisé de l'édition Jötnar

L'édition Collector et Jötnar pourront être commandées le 15 juillet prochain à 10h. Pas de tarifs pour l'instant.