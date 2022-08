Sony a décidément bien du mal à contenir les leaks. Alors que The Last of Us Part 1 fait l’objet de nombreuses fuites, c’est au tour de God of War Ragnarok d’en faire les frais. Un personnage clé du jeu a en effet été dévoilé à l’avance.

Un personnage clé de God of War Ragnarok déjà dévoilé ?

God of War Ragnarok est l’un des jeux les plus attendus de cette année. Cette ferveur autour des prochaines aventures de Kratos et Atreus ferait même peur aux autres jeux, qui décaleraient leur date de sortie pour laisser de l’espace à la prochaine exclusivité PlayStation. Et voilà qu’aujourd’hui il refait parler de lui à cause d’un leak révélant à l’avance l’un des personnages clé du jeu. On préfère avertir les puristes qui souhaitent une expérience vierge de toute information sur l'histoire, il y a un spoiler ci-dessous. Si la fuite est vraie évidemment.

Une image affole la Toile depuis quelques heures. Un certain Dusk Golem, à la réputation ô combien mitigée, a partagé une capture de ce qui semble être un artwork de God of War Ragnarok. Derrière un watermark aussi gros que l’égo de certains insiders, on peut y apercevoir un personnage qui devrait être crucial dans le jeu : Odin. Ce n’est en soi pas une surprise puisque « Le père de tout » avait été teasé dans les runes de l’édition collector qui avaient vite été déchiffrées. Pour autant, il n’est pas mentionné dans le synopsis officiel du jeu, Santa Monica Studio voulait sans doute garder la surprise. C’est visiblement raté. Vu le passif de leaker en question, le conditionnel reste cependant de rigueur, bien que l’image parle d'elle-même et semble crédible. Affaire à suivre...