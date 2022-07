Une source très sérieuse lève le voile sur le contenu des différentes éditions collector de God of War Ragnarok. Et il y aurait quelque chose de gros dedans.

Vous n’avez pas fini d’entendre parler de God of War Ragnarok dans les jours à venir. La prochaine grosse exclusivité PlayStation devait faire l’objet d’une annonce hier, mais Sony aurait finalement décidé de la repousser à la dernière minute. Qu’à cela ne tienne, un insider dévoile des détails sur l’édition collector du jeu.

Que contient l'édition collector de God of War Ragnarok ?

Tom Henderson (via Exputer) est revenu hier sur les fameux teasing de lui et ses confrères. Selon lui, l’annonce de la date de sortie de God of War Ragnarok devait bien avoir lieu ce jeudi 30 juin avant que Sony ne fasse volte-face. D’après ses sources, cela se fera bel et bien via un long billet sur le PS Blog, qui est prêt à être dégainé à tout moment. Et il contiendrait un peu plus que la période de lancement du jeu.

L’insider affirme en effet que deux gros collectors seront annoncés en même temps. L’édition Jotnar comprendrait « simplement » une réplique du marteau Mjolnir de Thor à l’échelle 1:1 et le jeu. Le second collector de God of War Ragnarok offrirait quant à lui quelques autres goodies en plus dont des pins et une carte du monde. Pour voir si ces éditions spéciales seront aussi massives qu’elles en ont l’air, rendez-vous dans les jours ou les semaines qui suivent.

En attendant on recommande de prendre tout ça au conditionnel, même s’il n’est plus spécialement de rigueur avec cette source. L'annonce de la date de sortie est en tout cas monté à la tête de certains. Déçus de ne rien avoir eu à se mettre sous la dent hier, des joueurs en sont même venus à envoyer des photos de leur pénis aux développeuses du jeu. Du harcèlement juste pour une date de sortie, on frise le ridicule.