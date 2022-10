Toujours difficile à se procurer, la PS5 pourrait arriver au pied du sapin pour de nombreux joueurs. Sony met les bouchées doubles pour tenter de pallier à la pénurie. Et en attendant les fêtes de fin d’années, Sony a annoncé une bonne nouvelle pour celles et ceux qui voulaient mettre la main sur leur précieux pour God of War Ragnarok.

Un pack PS5 God of War Ragnarok

Après Horizon Forbidden West, Fifa 23 ou encore Call of Duty Modern Warfare 2, un nouveau pack PS5 arrive. On pouvait s’y attendre, God of War Ragnarok aura le droit à son propre bundle lors de sa sortie le 9 novembre 2022. Il contiendra tout simplement la console tant désirée, une DualSense et évidemment le jeu. Pour le moment, aucun prix n’a été annoncé, mais il y à fort à parier qu’il s’alignera sur les autres offres du même type. A titre indicatif le pack Horizon Forbidden West est facturé 609,99 € sur le site PS Direct.

Pour l’occasion, Sony a concocté une nouvelle bande-annonce pour vanter les mérites de la version PS5. Définition 4K, 3D audio, retour haptique pour sentir chaque coup, gâchettes adaptatives … l'éditeur japonais ne manque d'arguments pour promouvoir son pack PS5 God of War Ragnarok. Il pourra d’ailleurs s’accompagner de la Dualsense collector à l’effigie du jeu qui est déjà disponible en précommande.