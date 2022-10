Retour aux sources avec God of War Ragnarok ? La suite des aventures de Kratos et Atreus serait bien plus violente et vulgaire que son prédécesseur selon l’ESBR.

God of War (2018) a marqué un tournant dans la franchise. Les joueurs ont pu retrouver un Kratos plus assagi et surtout un titre moins gore qu’à l’accoutumée. Sa retraite terminée, l'icône de PlayStation pourrait revenir à ses bonnes vieilles habitudes avec God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok plus violent que son prédécesseur ?

Les joueurs trépignent d’impatience à l’idée de retrouver Kratos. Les fans de la première heure auront une nouvelle raison d’être hypée : God of War Ragnarok devrait être aussi violent et vulgaire qu’à l’époque. L’information a été donnée par l’ESBR, l’équivalent du PEGI américain, qui a précisé que le personnage ne fera pas dans la dentelle. Sang qui gicle, démembrements, empalements, décapitations… Kratos devrait se lâcher pour occire des créatures fantastiques. « Les mots m*rde et p*tain ont également entendus dans le jeu » précise l’organisme.

Les joueurs sont donc en mesure d’attendre des finish moves plus brutaux et un jeu plus gore que dans le God of War de 2018. La franchise pourrait alors revenir à ses racines en termes de brutalité et de violence. Reste maintenant à voir dans quelle mesure cela sera appliqué pendant les 40h nécessaires pour finir le jeu. Rendez-vous le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4 pour découvrir tout ça.