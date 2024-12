En matière de jeu vidéo, les collectionneurs sont souvent gâtés. Avec les licences et les univers très riches qui leur sont proposés, les fabricants ont le loisir de concevoir des produits dérivés de toutes sortes. Mais il y a tant à décliner que beaucoup d'univers sont peu fournis en goodies et autres objets de collection. God of War en fait partie, mais les fans peuvent se réjouir de voir de plus en plus de trésors dont ils peuvent faire l'acquisition. Alors qu'un joli collector de Ragnarök est actuellement en promotion, deux belles pièces s'annoncent également.

Kratos et Thor de God of War Ragnarok bientôt chez vous

En matière de figurines, plusieurs fabricants se démarquent incontestablement. D'un côté, on pense à Pure Arts et ses créations hors de prix mais d'une qualité qui laisse souvent sans voix. De l'autre, Prime 1 Studio rivalise bien souvent avec des statuettes qu'on peut juger plus inégales dans leur réalisation, mais qui ne manquent pas d'un charme que beaucoup leur envieraient.

Pour le coup, les nouvelles statuettes de Prime 1 Studio vont en faire baver plus d'un. Il s'agit de deux modèles issus du dernier jeu de Santa Monica Studio, le très bon God of War Ragnarök. Toutefois, ils ne sont pas encore disponibles en précommande. Malgré tout, vous pouvez les ajouter dès maintenant à votre liste de souhait. Ainsi, vous recevrez une notification dès qu'elles seront mises en vente.

La statuette qui devrait intéresser le plus les fans est évidemment celle de Kratos. Vous le constaterez, il ne quitte pas ses fidèles lames du chaos. Cependant, d'autres accessoires accompagneront ce modèle. Pour le moment, le visuel n'est pas entièrement définitif, mais il donne déjà un bel aperçu de la mise en scène du célèbre héros de PlayStation.

© Prime 1 Studio

En parallèle, la statuette de Thor devrait fortement séduire les fans. Tout comme le précédent modèle, le dieu de la foudre se présentera à l'échelle 1/3. Pour le moment, le visuel est encore en cours de conception. Prime 1 Studio précise que le prototype n'a pas encore ses couleurs finales par exemple.

© Prime 1 Studio

Ce sont donc deux pièces de choix que Prime 1 Studio prépare pour God of War Ragnarök. On peut avoir confiance dans le fabricant, qui connaît déjà la licence. De fait, il a déjà produit plusieurs statuettes : une de Kratos et Atreus, une autre de Baldur. Celles-là laissent d'ailleurs imaginer le prix des prochaines. Attendez-vous à un tarif oscillant entre 1200 et 1500 dollars.