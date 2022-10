God of War Ragnarok sera disponible le 9 novembre prochain (2022) sur PlayStation et les joueurs PC se demandent à juste titre quand ils pourront poser les mains dessus et faire fonctionner le combo clavier/souris. Eh bien Herman Hulst, Head of PlayStation Studios, vient de donner une réponse qui concerne en fait tous les jeux PlayStation.

God of War et les autres exclus PlayStation

Voilà ce que l'on peut apprendre dans une très récente interview du YouTubeur Julien Chièze :

Je pense qu'à l'avenir, nous verrons au moins une année entre la sortie de nos jeux sur console PlayStation, puis sur PC.

Si l'on prend l'homme au mot, nous devrions donc avoir le droit de jouer à God of War Ragnarok sur PC en novembre 2023. Notons tout de même que certaines exclusivités comme Ghost of Tsushima ne sont toujours pas accessible sur ce support alors que le jeu est disponible depuis juillet 2020.

Dans tous les cas un changement de cap est en train d'opérer depuis quelques temps et les jeux Sony finissent visiblement par tous sortir sur PC. On notera notamment récemment Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Uncharted The Legacy of Thieves Collection et The Last Of Us Part.I qui devrait sortir bientôt.