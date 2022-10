Avec un gros jeu on peut parfois s'attendre à tout et on est jamais à l'abri d'un retard de dernière minute. Mais pour God of War ça ne sera pas le cas.

Tout est possible dans le jeu vidéo, comme nous avons pu le voir avec le dernier gros jeu en date d'Ubisoft : Skull and Bones qui a été repoussé au dernier moment pour le 9 mars 2023. Forcément, un jeu comme God of War Ragnarök est sujet à bien des inquiétudes. Le jeu sera t-il à l'heure ? Va t-on avoir le droit à un énième retard d'un AAA ?

Sony Santa Monica rassure pour God of War Ragnarok

Ainsi Sony Santa Monica a annoncé une très bonne et encourageante nouvelle sur Twitter concernant son nouveau God of War, remerciant au passage ses fans pour le soutien :

Nous sommes ravis d'annoncer que #GodofWarRagnarok est devenu Gold ! Au nom de SMS et de tous nos partenaires, merci aux fans de nous avoir soutenus tout au long du développement. Nous sommes presque au lancement et nous sommes impatients de vous voir jouer le 9 novembre ! ?

Ainsi, le jeu God of War tant attendu est passé Gold. C'est un terme que l'on utilise lorsque le développement est terminé et qu'il est prêt à être dupliqué et distribué (sur disque, en téléchargement, etc). Tout le reste viendra ensuite via des mises à jour. Récemment, on pouvait apprendre que dans les 20 heures consacré au scénario, il y aura environ 3h30 de cinématiques mais aussi 16h30 de séquences jouables. Un jeu qui va donc laisser une place considérable à la narration.

God of War Ragnarok sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4 et plus tard sur PC. Si l'on suit la logique de Sony et sa nouvelle politique en la matière, on devrait le voir arriver dans 1 an, soit en novembre 2023 sur nos ordinateurs.