Durant neuf semaines, God of War Ragnarok reviendra avec une nouvelle vidéo. La première nous renseigne sur l'histoire de cette suite et la façon d'aborder la narration.

Plus de retard possible pour God of War Ragnarok qui entame donc avec une sérénité une campagne promotionelle jusqu'au 9 novembre 2022. Date de sortie du jeu sur PS5 et PS4.

Les artisans de l'histoire de God of War Ragnarok

Ceux qui raffolent des coulisses de développement, des reportages internes qui se font rares, vont ravis avec God of War Ragnarok. Dès aujourd'hui et pendant neuf semaines au total, cette suite rentrera dans les différents aspects de la conception et éléments du titre. Et c'est garanti sans aucun spoiler par le Santa Monica Studio.

Dans cette série de petits films sur les coulisses de God of War Ragnarök, vous apprendrez tout sur les neuf royaumes, de Midgard à Asgard (et quelques arrêts supplémentaires en chemin). Chaque épisode vous proposera une perspective unique sur les longues années d’efforts passées à créer ce jeu, mais également des commentaires de membre de l’équipe qui ont rendu tout cela possible.

Pour débuter cette série de vidéos, voici 10 minutes en compagnie des « artisans de l'histoire » de ce deuxième et dernier épisode de la saga nordique.

Notre premier épisode, tout comme notre histoire, commence à Midgard. Nous reviendrons sur les éléments narratifs clés du dernier opus que vous retrouverez dans God of War Ragnarök, ainsi que sur la manière dont notre équipe a approché cette suite qui marquera la fin de la saga nordique.

Et s'il y a des malchanceux qui n'ont pas de PS5 afin de découvrir la meilleure version de GOW Ragnarok, pas de panique. Des bundles avec le jeu sont prévus.