Le compteur tourne pour God of War Ragnarok qui sera lancé dans un peu plus de mois. Et en attendant la sortie, la durée de vie aurait été dévoilée par un insider fiable en détail.

En combien de temps viendrez-vous à bout de God of War Ragnarok ? D'après une nouvelle rumeur, les développeurs vont être généreux.

God of War Ragnarok : un jeu à gameplay ou à cinématiques ?

Tom Henderson (via Insider Gaming) a eu ouï-dire de la durée de vie de God of War Ragnarök, et les fans du précédent volet ne seront pas déçus ou dépaysés. Selon ses sources, le jeu en ligne droite demanderait 20 heures du jeu. Cela concerne uniquement l'histoire et non les défis ou quêtes secondaires. Pour voir l'intégralité en revanche, il faut rajouter 20 heures de plus, donc 40 heures au total.

Dans les 20 heures consacré au scénario, il y aurait environ 3h30 de cinématiques et environ 16h30 de séquences jouables. Par rapport à God of War (2018), il y aurait approximativement 25 minutes de vidéos en plus. La durée de l'histoire dans les deux jeux se vaut.

Néanmoins, il y a bien un domaine où GOW Ragnarok fait bien plus fort : les quêtes secondaires. Si l'on en croit les indiscrétions de Tom Henderson, combinées au site How Long To Beat, il y aurait 8 à 9 heures supplémentaires de quêtes annexes. Une belle augmentation si ça se confirme.

God of War Ragnarok sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4. Pour patienter, vous pouvez revisionner le tout dernier trailer 4K complètement dingue, ainsi que cette vidéo récap.