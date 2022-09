La couverture par Game Informer de God of War Ragnarok se poursuit avec du gameplay inédit. Kratos et Atreus se déchaînent avec des extraits qui illustrent les nouveautés du système de combat.

Game Informer a pu découvrir God of War Ragnarok en avant-première et a rapporté un tas d'informations sur les grosses nouveautés des combats. Un petit apéritif pour préparer la divulgation de leur gameplay maison.

Du nouveau gameplay pour God of War Ragnarok

God of War Ragnarok est encore de sortie et avec du lourd ! Nos confrères de Game Informer ont en effet eu le droit de publier le gameplay du jeu sur PS5. Des séquences jamais vues encore, mais beaucoup trop courtes, qui approfondissent les changements apportés à cette suite, dont les Grims, des lézards bipède qui renouvellent le bestiaire jugé trop faible sur le précédent opus.

On voit Kratos lutter avec les bestioles pour éviter leur bile toxique, tandis qu'Atreus dépense ses flèches sans compter pour par exemple casser des éléments du décor ou retenir des adversaires, comme dans le précédent épisode. Décidé à en découdre, le demi-dieu chauve n'hésite pas non plus à se balancer avec ses Lames du Chaos pour finir le travail. Une vidéo qui démontre également les mouvements signatures des armes, permettant de les infuser de feu ou de glace. Mais aussi les nouveaux boucliers qui auront différentes propriétés pour des styles de jeu divers.

God of War Ragnarök sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4.