Ça sent le roussi pour une révélation imminente et officielle de la date de sortie de God of War Ragnarok. Dernièrement, plusieurs sources sérieuses s’accordaient à dire qu’une annonce serait faite autour du jeu dans les heures qui viennent. Pourtant Cory Barlog semble aller dans le sens contraire, mais tout espoir ne serait pas perdu pour autant.

« Si ça ne tenait qu’à moi, je partagerais toutes les informations que je sais au sujet de God of War Ragnarok, mais ce n’est pas de mon ressort. Alors, s'il vous plaît, soyez patients. Je vous promets qu’on partagera des choses le plus tôt possible dès qu’on le pourra. On fait des jeux pour vous et grâce à vous ». La messe est dite ? Cory Barlog a publié ce petit message sur ces réseaux sociaux dans la soirée du 29 juin. Un tweet qui fait écho aux nombreuses rumeurs crédibles qui prédisaient une annonce pour aujourd’hui dévoilant la date de sortie, visiblement fixée à novembre.

Faut-il y voir un mauvais signe ou un quelconque report du jeu ? Non. Barlog a été très clair sur ce sujet en réponse aux internautes. God of War Ragnarok ne manquera pas sa sortie en 2022 et n’a pas été décalé à 2023. Les équipes ne sont juste pas encore prêtes à montrer le fruit de leur travail. Patience donc, enfin pour de l'officiel semble-t-il.

Des nouvelles dans la journée malgré tout ?

Ça arrivera quand ça arrivera, mais l’insider Tom Henderson n’en démord pas. Selon lui, l'annonce tant attendue autour de God of War Ragnarök serait repoussée, mais les fans auraient tout de même quelque chose à se mettre sous la dent. Des informations autour de l’exclusivité PlayStation devraient tout de même fuiter dans la journée de façon officieuses. Pas de State of Play donc, mais plutôt un nouveau leak.

« Je n’ai jamais dit que nous aurions des détails officiellement », rappelle le leaker sur son Twitter. On imagine donc qu’il ne se gênera pas pour dire ce qu’il sait autour du jeu. Aller, rendez-vous dans les heures qui viennent pour la suite du feuilleton autour de la date de sortie de God of War Ragnarok.