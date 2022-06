God of War Ragnarök a boudé le Summer Game Fest 2022 mais le journaliste Jason Schreier a enquêté sur la date de sortie. Résultat ? Ce sera bien en 2022, ce qui vient contredire de plus belle la rumeur non fondée. Voici la période exacte.

On avait misé sur God of War Ragnarok (et Hideo Kojima), au Summer Game Fest 2022, et nous n'en avons eu aucun des deux. En amont de l'événement, une rumeur voulait que le jeu de Santa Monica Studio soit repoussé à 2023. Un bruit de couloir démenti par Jason Schreier (Bloomberg) qui nous ramène une excellente nouvelle.

God of War Ragnarok sortirait en novembre 2022

C'est le nouveau scoop du journaliste Jason Schreier. Selon ses sources, God of War Ragnarök vise une sortie en novembre 2022 sur PS5 et PS4 et non en septembre finalement. Avec le COVID-19 qui a changé les habitudes de travail, tout peut encore changer, mais c'est l'information grappillée ces dernières heures. Du coup, à la place en septembre, les joueurs auront The Last of Us Remake PS5 (et PC).

L'annonce de la date de sortie de GOW Ragnarök pourrait se produire d'ici la fin du mois. Très certainement à travers un State of Play dédié. Sauf si PlayStation a d'autres cartouches qu'il souhaite tirer en même temps pour marquer le coup et là on s'orienterait plus vers un PlayStation Showcase.

Une suite très attendue

La suite des aventures de Kratos & Atreus sera plus accessible que la précédente, et elle mettra directement un terme à l'exploitation de la mythologie nordique dans la saga. SIE Santa Monica a en effet estimé qu'il pouvait terminer cette histoire en un seul jeu. Les équipes voulant préserver la franchise et ne pas tirer sur la corde inutilement.