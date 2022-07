ENFIN ! Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio viennent de communiquer la date de sortie de God of War Ragnarök. Une énorme bande-annonce avec Kratos, Atreus et un loup gigantesque est disponible.

Voilà ! Il suffisait d'attendre quelques jours... Santa Monica Studio et PlayStation ont dévoilé la date de sortie de God of War Ragnarök sur PS5 et PS4. Et oui, c'est bien pour 2022.

Quand sort God of War Ragnarök sur PS5 et PS4 ?

La rumeur de Jason Schreier sur une sortie en novembre pour God of War Ragnarök était encore exacte. Le jeu sera disponible le 9 novembre 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4. L'annonce a eu lieu sur le PS Blog avec un trailer CGI « Père & Fils » qui fait monter la hype.

Nous sommes ravis d'être en mesure de partager la date de sortie de GOW Ragnarök - ainsi qu'un tout nouveau trailer CGI « Père & Fils » - avec tous les fans qui attendaient impatiemment des nouvelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu de certains des dangers auxquels Kratos et Atreus pourraient être confrontés à l'approche du Ragnarök

On y voit Kratos & Atreus encerclés par des ennemis de base... qui finiront par affronter un loup absolument immense. Est-ce un adversaire qui veut leur peau respective, ou à l'instar du serpent, un animal qui assistera le duo dans son nouveau périple ? On a hâte de pouvoir répondre à cette question dans quelques mois.

Cory Barlog, qui n'est plus le réalisateur sur cet épisode, a réagi sur Twitter avec un simple « Le Ragnarök arrive ».