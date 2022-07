God of War Ragnarök compte bien se servir de l'apport de puissance supplémentaire de la PS5 et de ses technologies exclusives. Une totale exploitation de la manette DualSense et deux modes graphiques sont prévus.

God of War Ragnarök sera disponible 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5. Mais sur cette dernière, vous aurez une expérience plus impressionnante et complète.

La version ultime de God of War Ragnarök, c'est sur PS5

God of War Ragnarök continue de nous dévoiler ses secrets avec de nouvelles informations. Le jeu aura dès sa sortie deux modes graphiques. Un en 4K native à 30fps et un autre en 4K dynamique à 60fps, qui pourrait ressembler à ça. Et un mode 40fps comme d'autres jeux PlayStation 5 ? C'est peut-être prévu mais comme ces détails n'ont pas fait l'objet d'une vraie annonce officielle, il va falloir attendre afin d'en être sûr. L'éclairage, les ombres et les reflets ou encore la déformation de la neige seront aussi meilleurs.

GOW Ragnarök profitera d'une expérience sonore plus avancée via l'audio 3D pour « entendre les ennemis arriver de n'importe quelle direction ». Enfin, ce ne sera pas la même non plus en matière de gameplay grâce à la manette DualSense. Les gâchettes adaptatives et le retour haptique seront bien de la partie. Pas plus de détails, mais on devrait pouvoir ressentir les effets lors du lancer/rappel de hache de Kratos, lorsqu'il régènere sa santé ou passe en mode furie. La mécanique inédite prometteuse pourrait également en bénéficier.