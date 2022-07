La toxicité des joueurs n’en finit plus. Il y a quelques heures, le créateur de Monkey Island exprimait son dégoût suite aux attaques personnelles qu’il subissait. Tout ça à cause d'une esthétique qui ne plaisait pas à certains. Aujourd’hui, la communauté de God of War Ragnarok va encore plus loin.

Ils envoient des photos de leur sexe aux développeuses de God of War Ragnarok

Le harcèlement des développeurs continue. Depuis plusieurs jours, plusieurs insiders sérieux laissaient entendre qu’une annonce serait faite autour de la date de sortie de God of War Ragnarok. Chose qui n’a finalement pas eu lieu et qui aurait été repoussée à la dernière minute. Le billet du PS Blog serait tout de même prêt à être dégainé à tout moment. Hypés et déçus, certains « fans » n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’envoyer des photos de leur pénis à une employée de Santa Monica Studio. Pourquoi ? Pour tenter de les contraindre à donner l’information tant espérée.

Estelle Tigani, productrice sur les cinématiques du jeu , qui a reçu plusieurs dickpics dans ses messages privés sur Twitter. Les personnes concernaient lui demandaient alors la date de sortie en échange. « Aux personnes qui font ça, quand est-ce que ça a déjà marché pour vous ? ». Un comportement aberrant, qui n’est que la partie émergée de l’iceberg de ce que subissent certains développeurs au quotidien.

Cory Barlog, producteur du jeu a réagit rapidement se fendant d’un tweet : « Je n’arrive pas à croire que je doive le dire, mais n’envoyez pas des put*in de dickpics à quiconque de l’équipe ou de l’industrie. Ils se défoncent pour faire des choses que vous aimez. Faites preuve d’un peu de put*in de respect. » C’est dit. Gardez-la dans votre pantalon ça n'invoquera pas la date de sortie de God of War Ragnarok plus vite. Qui l'aurait cru ?