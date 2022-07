La hype autour de God of War Ragnarok est complètement folle. Les chiffres sur les réseaux sociaux parlent d’eux-mêmes et laissent entrevoir un succès monstre pour la suite des aventures de Kratos et Atreus.

Dire que l’annonce de la date de sortie de God of War Ragnarok était attendue est un doux euphémisme. L’information tant désirée a fait des émules pendant des semaines, au point que certains fans en venaient à harceler des développeurs en envoyant des photos de leurs pénis. Résultat, la hype autour du jeu est énorme.

Une très grosse hype pour God of War Ragnarok

God of War Ragnarök fait des émules sur les réseaux sociaux. Le jeu s’est enfin remontré avec une bande-annonce folle qui a de quoi mettre l’eau à la bouche. Santa Monica Studio a également levé le voile sur la date de sortie de l’exclusivité PlayStation et sur ses éditions collectors. Bref une journée bien chargée pour les fans et l’engouement était au rendez-vous, la preuve avec les chiffres.

L’annonce de God of War Ragnarok c’est : 156k j’aime et 50k retweets sur le Twitter officiel américain et plus de 4 millions de vues cumulées pour le trailer en CGI, le tout en moins de 24h. Des chiffres impressionnants, qui représentent presque le double des vues pour le State of Play 2022, c'est pour dire. Plus fort encore, Kratos et son fils sont parvenus à amasser plus d’un million de likes sur Instagram. Une performance assez rare pour être soulignée. Bref, autant dire que l’exclusivité PlayStation risque d’être un énorme carton, mais ça on s'en doutait.

On est cependant loin du record. Il reste entre les mains du logo PS5 posté en janvier 2020, qui avait cumulé presque 5 millions de likes sur Instagram en l’espace de 48h. La photo de la DualSense la talonne avec presque 4 millions de j’aime en une journée.