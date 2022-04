Enfin quelques nouvelles de God of War Ragnarok. Annoncée en 2020, la suite des aventures de Kratos et Atreus se fait encore attendre. Les joueurs n’ont en effet eu aucune information, image ou extrait à se mettre sous la dent depuis l'année dernière.

Des choses « cools » se préparent en coulisses

Certains espéraient que le quatrième anniversaire du jeu paru en 2018 serait une occasion bénie, mais ça n’a finalement pas été le cas. Plutôt que d’esquiver le sujet, Cory Barlog, réalisateur de God of War, a tenu à adresser un message aux fans pour les remercier et tenter de les rassurer :

Nous n’avons pas dit grand-chose au sujet de God of War Ragnarok, mais c’est parce que tout le monde travaille d’arrache-pied dessus. On est tous des perfectionnistes Il se passe tellement de choses en ce moment et j’aimerais pouvoir les partager avec vous, mais ce n’est juste pas encore prêt à être montré. Je vous garantis qu’à la seconde même où nous aurons quelque à partager, nous le ferons. Nous ne souhaitons pas garder tout ça pour nous. Sachez que quelque chose de vraiment cool arrive et que nous, Santa Monica Studios, sommes extrêmement reconnaissants du soutien que vous nous apportez. - Cory Barlog

God of War Ragnarok maintient sa sortie en 2022

Avec de telles déclarations, le doute continue de planer autour de sa sortie cette année. Les développeurs ont insisté ces dernières semaines : le jeu ne sera pas repoussé à 2023. Cependant, le manque de communication inquiète une majorité des fans, et l’un des membres de l’équipe a tenu à rassurer une nouvelle fois les joueurs.

Oui, God of War Ragnarok sortira toujours en 2022, assure Bruno Velazquez, directeur des animations sur le projet, sur ses réseaux sociaux. Évidemment, les choses peuvent changer d’ici-là si Santa Monica Studios a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu. La patience reste de mise, mais on espère malgré tout une apparition lors du Summer Game Fest de cet été.