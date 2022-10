Cette fois Sony n'est pas du tout content de la fuite de son jeu God of War Ragnarok avant la sortie et s'exprime sur le sujet directement.

Il faut imaginer : vous développez un jeu pendant plusieurs années en essayant de donner le meilleur de vous même pour que tout soit parfait le jour de la sortie, votre plan semble bien rodé. Mais votre création fuite 10 jours avant ce qui est prévu et des personnes peu scrupuleuses font du spoil à toute votre communauté. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec God of War Ragnarok.

Sony voit rouge pour God of War Ragnarok

Ainsi donc, le directeur créatif de Sony Santa Monica, Cory Barlog , s'est adressé à Twitter pour exprimer sa frustration face à la situation assez complexe et désastreuse pour la communeauté au sujet de God of War Ragnarok. Voici le message en question :

Vous savez, maintenant, je peux vraiment comprendre l'avantage d'avoir juste un installateur en version physique.



Un détaillant qui vend God of War Ragnarok près de DEUX SEMAINES avant sa sortie... C'est tellement décevant...

Désolé pour tout le monde, vous devez éviter les spoilers si vous voulez jouer au nouveau jeu. C'est complètement stupide de devoir faire ça. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on voulait que les choses se passent chez SMS.

Pour être clair, j'exprimais ma frustration dans le premier tweet. Je ne plaide pas du tout pour cela. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite en tant que joueur ou développeur. Je suis juste plus que frustré. Je me sens mal pour l'équipe. Toute cette épreuve est incroyablement stressante pour nous tous. On a besoin de temps de pause pour notre santé mentale.

Mais ce n'est pas le seul à se plaindre de la situation de God of War Ragnarok puisque Matt Sophos, le directeur narratif du jeu qui doit être touché en plein coeur par cette nouvelle s'exprime aussi sur Twitter :

Restez à l'écart des médias sociaux, de Reddit, de YouTube, etc., à moins que vous n'ayez vraiment confiance en votre capacité à couper les hashtags et à bloquer les gens. Je suis vraiment désolé si quelqu'un a vu notre jeu spoilé de quelque façon que ce soit. Nous avons vraiment essayé de garder les choses fraîches et surprenantes pour vous.

De notre coté on ne peut que vous conseiller si le jeu vous intéresse de bloquer au maximum Twitter qui est un nid à spoilers, et cela peut importe votre force d'esprit. Pour mémoire God of War Ragnarok est prévu pour le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5. Il reste encore pas mal de temps pour avoir l'occasion de se faire gâcher le scénario, ça serait dommage.