Les fans sont au taquet pour God of War Ragnarok. La prochaine exclusivité PlayStation est déjà un carton avant même sa sortie, et les joueurs sont à l'affût du moindre détail ou petites infos. Et quand Santa Monica Studio dévoile le collector du jeu avec des runes dedans, certains se sont évidemment jetés dessus pour les déchiffrer.

Que disent les runes du collector de God of War Ragnarok ?

L’édition collector de Gof of War Ragnarok contient un steelbook et une cartes parsemés de runes. Certains fans étaient persuadés qu’elles cachaient des secrets ou des indices et ils se sont empressés de les traduire. Il ne leur aura fallu que quelques jours pour parvenir à leurs fins. Comme pour l'opus précédent, Kratos et Atreus sont imagés en tant qu’un ours et un loup. Le message du steelbook Ragnarok contient alors le message suivant :

« L'appel du crépuscule. L’Ours et le Loup voyagent dans le Royaume des Neuf dans l’espoir d’arrêter ce qui semble inévitable. Leur lien sera mis à l’épreuve, mais ils doivent rester unis pour le bien de tous. » Quelques indices sur le scénario du jeu assez maigres, mais ce n’est pas tout. La carte du Royaume des Neuf contient elle aussi quelques informations, cette fois axées sur Brok et Sindri.

La quête de Brok et Sindri

Pour Brok & Sindri et leur ambition de devenir les meilleurs forgerons au monde, s’entraîner dans leur royaume natal n’était que le début de leur voyage. Bien sûr, ils ont créé des merveilles comme Draupnir et le Cloak of Feathers (ndlr manteau de plumes de Freyja), mais le génie véritable requiert une éducation plus large. Ils l’ont cherché dans le Royaume des Neuf ainsi que dans l’espace par-delà le grand arbre Yggdrasil, surpassant leurs précédentes créations avec le marteau Mjolnir et l’excellente hache Leviathan. Par les dieux, aucun n’a pu suivre notre géographie étrange, mais parmi les mortels peu peuvent se vanter de l'expertise dont jouissent les frères Huldra, dont la capacité à naviguer et à traverser les royaumes rivalise même avec Odin, père de tout.

Les deux frères devraient une nouvelle fois avoir une place dans l’intrigue. Pour en apprendre davantage, il faudra cependant faire preuve d’un peu plus de patience. On peut cependant espérer avoir des nouvelles prochainement, sans doute lors de l’annuel PlayStation Showcase de septembre ou lors d’un State of Play dédié. Comme l’a dit et redit Cory Barlog, on verra du gameplay quand les développeurs seront prêts.