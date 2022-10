Sony et Santa Monica Studio partagent plein de nouvelles images de God of War Ragnarok. De quoi faire bien grimper la hype avant la sortie et de découvrir le duo sous toutes ses coutures.

Pas de PlayStation Showcase, mais cela n’empêche pas Sony de communiquer autour de God of War Ragnarok avant sa sortie. Un développeur a en effet partagé une nouvelle salve d’images qui a déjà subjugué les fans.

De nouvelles images magnifiques de God of War Ragnarok

Plus que quelques petites semaines avant de retrouver le plus violent des duos père-fils. L’appel du Ragnarök est proche et avec lui de nouvelles informations et images. Sony et Santa Monica ont en effet dévoilé Kratos et Atreus sous toutes leurs coutures. L’occasion de découvrir plus amplement la transformation du jeune garçon qui aura un rôle central dans l’intrigue. Selon Raf Grassetti, directeur artistique de God of War Ragnarok, il a fallu plusieurs essais et plusieurs mois avant d’arriver à ces designs. Les développeurs ont finalement opté pour un look plus simple, s’expliquant par l’absence de Brok et Sindri durant la transition entre les deux jeux.

Santa Monica a préféré une approche plus fantastique pour le « Boy » afin de mieux marquer ce qui l’attend. Kratos quant à lui a un look plus rude, accoutré seulement d’une peau d’ours pour refléter les épreuves endurées jusqu’ici. D’ailleurs, le studio a pris soin de faire un rappel à son précédent voyage en laissant un morceau des bandages portés dans l’opus de 2018. En parallèle, le directeur artistique a partagé une nouvelle série d’images in-game montrant quelques-uns des environnements sublimes que vous pourrez découvrir dès le 9 novembre prochain. Il va néanmoins faire de la place sur sa console, car ce sera un poids lourd. Tous ces clichés sont à retrouver dans la galerie ci-dessous.