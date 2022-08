Le numéro 349 de Game Informer est dédié au jeu qu'attend le plus le patron de Xbox. L'exclu PS4 et PS5 God of War Ragnarok. Loin d'être un simple copié-collé, les équipes de Santa Monica ont revu largement les affrontements.

God of War Ragnarok : des combats qui s'inspirent des vieux jeux

Mihir Sheth et Denny Yeh, deux lead combat designers de Santa Monica Studio ont révélé que God of War Ragnarok s'inspire des vieux jeux et d'une devise du studio qui est celle de « jouer avec sa nourriture ».

C'est une philosophie interne que nous avons depuis cette époque. Kratos joue avec sa nourriture. Nous avons essayé de créer des systèmes pour lesquels on a envie de s'impliquer qui soient amusants, très ludiques, avec différentes possibilités. Et quand nous avons regardé les combats dans le dernier jeu, nous nous sommes dits « Nous pouvons aller plus loin, nous pouvons trouver de nouveaux jouets et de nouvelles façons de jouer avec les ennemis et stratégies ». Ça a été notre ligne directrice.

La complémentarité entre Kratos et Atreus sera également plus poussée. Le jeune homme prendra encore plus d'initiatives pour frapper les ennemis de ses flèches et son père sera plus polyvalent. Ses Lames du Chaos lui permettront d'aller chercher en un clin d'œil des ennemis en hauteur.

Les « Capacités signatures d'armes », une des nouveautés

En plus d'un gameplay peut-être plus aérien, avec des combos plus longs, Kratos aura des « Capacités signatures » pour sa Hache Léviathan et les Lames du Chaos. Notre demi-dieu pourra infuser ses armes avec du feu (attaque Whiplash) ou de la glace (attaque Frost Awaken).

Cette nouveauté est assignée à la touche Triangle qui, auparavant, était affectée au rappel de la hache.

Dans God of War, si vous appuyiez sur Triangle, vous rappeliez la hache. Mais si vous étiez déjà équipé de la hache, il ne se passait rien. Si vous étiez équipé des Lames du Chaos et que vous appuyiez sur Triangle, vous reveniez à la Hache Leviathan. Nous nous sommes attardés là-dessus et nous nous sommes demandés « Et si nous pouvions faire quelque chose d'un peu différent avec ce bouton. Une toute nouvelle suite de mouvements ».

Plusieurs boucliers pour Kratos

Désormais, Kratos pourra également se défendre avec différents boucliers. Deux ont été présentés : le « Dauntless » pour réagir rapidement et le « Stonewall » qui est plus adapté à des combats lents. En parant au dernier moment avec le Dauntless, le bouclier s'illuminera en rouge pour faire savoir au joueur qu'il peut alors amorcer un contre dévastateur qui projette et étourdit les ennemis.

Mais avec le Stoneless, impossible de parer les coups. L'idée est donc plutôt de s'en servir comme d'une garde pour absorber « l'énergie cinétique » des adversaires. Une fois chargé, le bouclier peut être frappé au sol pour provoquer une onde de choc qui fera tomber n'importe qui aux alentours. Le revers de la médaille, c'est qu'en recevant des coups, il devient instable. Certaines attaques peuvent par conséquent passer à travers et blesser notre cher Kratos.

Ce ne sont que deux exemples mais il y aura bien d'autres nouveaux jouets pour se prémunir des assauts ennemis.

Une difficulté accrue pour God of War Ragnarok

Enfin sachez que dans les niveaux de difficulté les plus hauts, l'agressivité et la létalité des ennemis ont été augmentées. Certains endroits pourront être repeuplés avec une faune plus puissante, plus dangereuse, et d'autres lieux optionnels compliqués à boucler sans l'équipement adéquat.

Avant la sortie de God of War Ragnarök, qui a fait peur à plusieurs jeux, le 9 novembre prochain, n'hésitez pas à consulter cette vidéo essentielle.