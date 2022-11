Difficile de passer à coté des informations au sujet de God of War Ragnarok tant le jeu déchaine les passions. À l'image de cette nouvelle information.

Sony Santa Monica ne cesse de faire du teasing pour son très désiré God of War Ragnarok et nous parle cette fois d'une mécanique très attendue à propos des armures du jeu. C'est via une séance de questions-réponses sur le Discord officiel du studio que l'on peut apprendre l'information.

De la transmogrification sur God of War Ragnarok

Mihir Sheith, responsable de la conception du combat dans God of War Ragnarok, a déclaré que la capacité de transmogrifier les armures était dans le jeu. Sheith n'a pas précisé comment un joueur pourrait utiliser cette fonctionnalité, il se pourrait donc qu'il s'agisse d'un élément majeur de gameplay.

Si vous ne le saviez pas, sachez qu'un système de transmogrification est une fonctionnalité populaire dans les MMO et les RPG qui permet au joueur de modifier l'apparence visuelle d'un objet ou d'une pièce d'équipement tout en conservant les statistiques associées. Si vous détestez le design d'une super armure vous pouvez donc conserver ses caractéristiques mais en changer l'esthétique. Quelque chose de plus que bienvenue et qui est très demandé sur GOW Ragnarok.

C'est par exemple une mécanique ultra appréciée par les joueurs de World of Warcraft. C'est aussi présent dans des RPG solo à l'image de Cyberpunk 2077 pour n'en citer qu'un. Cela fonctionne pour les armures mais cela est aussi bien souvent le cas pour les armes ce qui n'est pas encore précisé pour GOW.

Pour mémoire le jeu est attendu pour le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5.

Que pensez-vous de l'ajout de cette mécanique dans GOW ? Est-ce quelque chose que vous réclamiez ?