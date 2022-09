God of War Ragnarok va s'inspirer sans vergogne des anciens jeux et nous en avons été témoin dans la dernière vidéo de gameplay. Vous avez raté ce passage ? Le voici !

God of War Ragnarok reprend God of War 2

La dernière apparition en public de God of War Ragnarok a confirmé les dires de nos confrères de Game Informer. Cet épisode regarde bien en arrière et a réintroduit une action d'exécution bien brutale. Kratos empoigne un Grim, un nouveau type d'ennemis, puis surine sa tête à plusieurs reprises avec une Lame du Chaos, avant de le projeter violemment au sol. Un mouvement qui est quasiment copié-collé sur celui de God of War 2. Les joueurs étaient prévenus : Kratos « va (re)jouer avec sa nourriture ».

Vu la description faite du nouveau système de combat, on peut se dire que ce ne sera pas le seul élément repris d'un autre jeu God of War. Même si sa sortie n'est fixée qu'au 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4, God of War Ragnarok doit déjà faire face à des leaks.

Une nouvelle fuite, qui reste à prouver, aurait dévoilé un boss majeur. Et par conséquent certaines clés du scénario de cet opus. Le leak proviendrait du futur artbook de GOW Ragnarok. Attention donc si vous lisez notre article ou si vous vous baladez sur la Toile.