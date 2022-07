Dans une autre timeline, God of War Ragnarok et Starfield auraient pu sortir le même jour. C’est en tout cas ce que laisse penser une nouvelle boulette de Sony.

Après de longues semaines de rumeurs, God of War Ragnarok tient enfin sa date de sortie. Contrairement à ce que laissaient penser les bruits de couloir, le rendez-vous est fixé au début novembre. Et pourtant Santa Monica Studio a visiblement avancé la date de sortie.

God of War Ragnarok avancé pour éviter Starfield

Cachez ce trailer que je ne saurais voir. Après des semaines de rumeurs et de toxicité de quelques « fans », God of War Ragnarök a enfin révélé sa date de sortie au grand jour. Les joueurs pourront retrouver Kratos et Atreus le 9 novembre prochain, mais il semblerait que Sony avait une toute autre date en tête à l’origine. La firme japonaise a en effet malencontreusement posté une bande-annonce suggérant que sa sortie a été avancée de quelques jours. Si la vidéo a vite été supprimée, quelques internautes se sont empressés de la reposter, dévoilant que God of War Ragnarok a failli prendre la place de Starfield.

L’exclusivité PlayStation devait visiblement sortir le 11 novembre prochain, date à laquelle Starfield aurait également été lancé s’il n’avait pas été repoussé en 2023. Certains fans pensent par ailleurs que le choix d’un mercredi n’est pas anodin, puisque c’est le jour dédié à Odin dans la mythologie nordique. De son côté le journaliste Jason Schreier avance une contrainte logistique plus qu'autre chose, même si le flou demeure. Dans tous les cas, les fans pourront mettre la main sur le jeu quelques jours avant.