Avec le succès du dernier God of War, les joueurs en veulent toujours plus. Cependant, tout serait bien différent pour la suite des aventures de Santa Monica Studio.

Depuis quelque temps, Cory Barlog, le créateur derrière la célèbre franchise God of War, sème des indices sur un nouveau projet en développement au sein de Santa Monica Studio. Contrairement aux attentes de nombreux fans, ce prochain jeu ne serait pas une nouvelle aventure de Kratos. Mais plutôt une toute nouvelle propriété intellectuelle.

L'après God of War se confirme un peu plus

Barlog a récemment ravivé l'enthousiasme des joueurs en publiant un message sur X (anciennement Twitter) où il annonce son retour au bureau après "des âges passés dans les terres sauvages". La photo accompagnant ce message le montre devant un panneau arborant le logo de Santa Monica Studio et l’inscription intrigante "Space 600". Cette allusion a immédiatement déclenché des spéculations sur le fait que le jeu en question pourrait se dérouler dans l’espace, un cadre qui marquerait une rupture nette avec les terres mythologiques explorées dans God of War.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur le fait que Barlog travaillerait sur un RPG de science-fiction. Ou du moins un jeu incluant des éléments RPG. Les offres d'emploi publiées par Santa Monica Studio semblent confirmer cette hypothèse. Indiquant que ce nouveau projet avance à grands pas.

Si ces spéculations se révèlent exactes, ce jeu marquera une étape importante pour Santa Monica Studio. Qui n’a pas sorti de nouvelle franchise en interne depuis plus de 20 ans. Leur dernière création originale, en dehors de la saga God of War, remonte à 2001 avec le jeu de course Kinetica sur PS2.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce mystérieux projet. Toutefois, les fans espèrent que ce titre sera destiné à la PS5, plutôt qu'à une console de génération future. L'attente autour de ce nouveau jeu est palpable. Et il reste à voir quand Santa Monica Studio lèvera enfin le voile sur ce qui semble être l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années. De votre côté, quel jeu attendez-vous de la part du studio ? Avez-vous des attentes particulières ?

Source : Cory Barlog