GhostWire: Tokyo présente son univers étrange avec Préambule, une préquelle en visual novel. Le roman graphique est disponible gratuitement sur PlayStation 5 et PlayStation 4.

GhostWire: Tokyo, la nouvelle IP de Bethesda et Tango Gameworks, arrive le 25 mars sur PlayStation 5 et PC. Mais les développeurs ont planché en secret sur un projet un peu particulier pour nous faire patienter. Une introduction sous forme de roman graphique, intitulée Préambule, téléchargeable dès maintenant.

Pourquoi les rues sont-elles vides ?

Comme expliqué dans notre preview, Akito, le héros du jeu, se retrouvera au beau milieu d'un Tokyo étrangement vide. Les habitants, engloutis par un puissant brouillard, ont en effet laissé place à toutes sortes de spectres et de yokais.

L'histoire de GhostWire: Toyko Préambule se déroule environ six mois avant les événements du jeu et se concentre sur KK. Une entité aux pouvoirs surnaturels qui a pris possession d'Akito mais qui, autrefois, n'était qu'un simple détective.

En suivant la trace d’un ami disparu, KK et ses collègues se retrouvent confrontés à des légendes urbaines bien réelles…

Kenji Kimura, directeur du titre, nous explique l'idée de cette préquelle :

À travers cette œuvre dépeignant les événements qui ont précédé ceux de GhostWire: Tokyo, dans un genre différent et réalisée par une équipe différente, nous vous invitons à jeter un œil neuf sur le monde et l’univers que nous avons créé.

Pour le scénariste Takahiro Kaji, l'ambiance du visual novel est plus relax et il nous permettra de voir le personnage de KK sous un autre angle.

Ce roman graphique est caractérisé par une atmosphère plus décontractée. KK est un vétéran aguerri qui travaille dans son domaine d’expertise, et il entretient une forte synergie avec le groupe de Rinko. En comprenant un peu mieux KK grâce à Préambule, le joueur verra sous un nouveau jour le dialogue de KK dans le jeu.

GhostWire: Tokyo - Préambule déjà disponible

Cette préquelle au style très japonais est téléchargeable depuis votre console (PS5, PS4) ou à partir du PS Store PC. Vu que ce n'est pas un jeu, le fichier est forcément plus léger et affiche un poids d'1,3Go.

À chaque lecture, les joueurs découvriront de nouveaux pans de l’histoire et tisseront des liens avec l’équipe de KK, tout en appréhendant sous un autre angle le côté paranormal de Tokyo. Ils rencontreront également KK avant qu’il ne fasse équipe avec Akito pour enrayer une menace qui gangrène toute la ville dans Ghostwire Tokyo.

GhostWire: Tokyo - Préambule sera disponible sur PC le 8 mars prochain.

Que pensez-vous d'introduire l'univers bien mystérieux de GhostWire: Tokyo de cette façon ? À l'approche de la sortie, allez-vous faire confiance aux développeurs de The Evil Within pour leur nouvelle franchise ? Sur PS5 ou PC ?