Vous avez lu la préquelle interactive de Ghostwire Tokyo sur PS4 ou PS5 ? Vous êtes donc presque prêts pour la sortie du nouveau Tango Gameworks (The Evil Within, The Evil Within 2). Mais avant le lancement et le trailer qui ira avec, les développeurs ont dégainé une bande-annonce pré-lancement durant le dernier State of Play.

Akito et KK contre un Tokyo maudit

Ghostwire Tokyo se découvre de plus en plus à mesure que la sortie s'approche. Le jeu sera disponible le 25 mars 2022 sur PlayStation 5 et PC. En attendant, voici une nouvelle vidéo qui alterne entre éléments narratifs et gameplay pur.

Vous incarnez Akito et par extension KK, l'entité qui vous possède, et devez tous deux sauver Tokyo, la sœur du héros et supprimer Hannya, l'antagoniste principal. Il a une mission moins humanitaire puisqu'il aspire à moissonner des tonnes d'âmes pour connecter le monde - dans lequel les personnages vivent - au suivant. Une opération destruction en plein dans la capitale japonaise.

Jusqu'où iriez-vous pour sauver la ville ? Suite à la disparition massive de la population de Tokyo et l'apparition de créatures surnaturelles dans notre réalité, un improbable duo cherche à découvrir la vérité et affronte de sinistres forces qui ont envahi la ville dans Ghostwire: Tokyo.

Bien que ce soit un jeu d'action, vous croiserez un tas de créatures paranormales effrayantes. L'ancienne directrice créative avait prévenu : "it's spooky !".

Ghostwire Tokyo : les bonus de précommande

Si le trailer vous fait bonne impression, alors vous voudrez peut-être réserver Ghostwire Tokyo. Ce faisant, vous aurez des bonus comme les tenues d'Hannya et de motard premium. Et si vous mettez un peu plus d'argent dans l'édition Deluxe, vous bénéficierez des accoutrements "shinobi" et "kunai", ainsi que d'un accès anticipé de trois jours. Le soft sera par conséquent déblocable dès le 22 mars prochain.