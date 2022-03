IllFonic dévoile son prochain jeu multi asymétrique, Ghostbusters: Spirits Unleashed. Le titre proposera une expérience similaire à Friday the 13th et Predator Hunting Grounds.

Le jeu SOS Fantômes par le studio IllFonic se confirme avec des informations, une fenêtre de sortie, des images et un trailer. Voici donc Ghostbusters : Spirits Unleashed, un nouveau soft multijoueur asymétrique prévu pour 2022, où vous pourrez enfiler la tenue d'un chasseur de fantômes, le costume rêvé de tous les trentenaires.

Who you gonna call ?

Après Friday the 13th : The Video Game (Vendredi 13) et Predator : Hunting Grounds, les développeurs s'attaquent à un autre monument des années 80. Ghostbusters : Spirits Unleashed vous laissera le choix des armes. Soit vous incarnerez l'un des quatre traqueurs d'entités ectoplasmiques, soit un fantôme, avec un gameplay qui s'ajustera en fonction.

Enfilez votre pack de protons, attrapez votre piège à fantômes et surveillez bien le fidèle compteur PKE. Autant d’actions que vous devrez réaliser en tant que chasseurs, au sein d’une équipe de quatre courageuses âmes à la poursuite d’effroyables fantômes qui terrorisent les lieux publics. Travaillez ensemble pour trouver le fantôme, attaquez-le à l’aide du lanceur de particules pour l’immobiliser et refermez le piège au bon moment ! Maintenez le calme parmi les citoyens et maîtrisez le fantôme avant que l'environnement ne devienne trop hanté.

Dans tous les cas, c'est un jeu à quatre contre 1. Si vous vous mettez dans la peau de Bouffe-Tout ou un de ses semblables, vous aurez diverses facultés comme celle de voler, de vous téléporter entre des failles, de slimer ou d'invoquer des forces de l'au-delà. Pour échapper à la vigilance des chasseurs ou leur foutre la trouille, vous pourrez aussi posséder des objets de l'environnement.

Conscient du poids de l'héritage, le studio est motivé pour ne pas décevoir :

Ghostbusters (S.O.S Fantômes) est l’une des licences les plus appréciées au monde. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour créer quelque chose de spécial et d’accessible à cette communauté diversifiée . Si vous êtes quelqu’un qui aime les films ou les jeux multijoueurs asymétriques, celui-là a été créé pour vous.

Espérons que cette intention, louable, se concrétise car pour le moment, la qualité des jeux IllFonic est plus que discutable.

Ghostbusters Spirits Unleashed : Ernie Hudson et Dan Aykroyd au casting

La caserne de pompier, la personnalisation du chasseur et l'entraînement au lanceur de particules, tout est là... même les meubles. En effet, les acteurs Dan Aykroyd (Ray Stantz) et Ernie Hudson (Winston Zeddemore) ont accepté de signer pour avoir un rôle dans Ghostbusters : Spirits Unleashed. Ils guideront les joueurs depuis leur boutique Ray's Occult Books.

Ce nouveau jeu SOS Fantômes ne se refuse rien et sera bien crossplay entre consoles et PC. Si jamais les serveurs sont vides, d'autres chasseurs contrôlés par l'IA viendront les combler. Grâce à ce procédé, les joueurs pourront également s'essayer à l'expérience en solo et hors ligne.

Ghostbusters : Spirits Unleashed sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store) en 2022.