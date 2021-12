Officiellement, aucun nouveau jeu Ghostbusters n’a pour l’instant été annoncé par Ghost Corps, Columbia Pictures, etc. De plus en plus d’éléments poussent cependant à croire qu’il se trame bien quelque chose. Il y a deux mois, le co-fondateur du studio Illfonic révélait en effet qu’un nouveau jeu Ghostbusters est en développement. Cette fois, c’est au tour d’un des principaux comédiens de la trilogie de vendre la mèche. L’annonce semble donc s’approcher chaque jour davantage.