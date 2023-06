Dans sa vaste entreprise de dépoussiérer des gloires d'antan, Capcom va ressortir du placard un certain Ghost Trick Détective Fantôme. Une bonne idée ? On a pu tester le jeu brièvement.

Le Capcom Showcase a rappelé la sortie imminente de Ghost Trick Détective Fantôme. Un remaster qui débarque le 30 juin 2023 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Pas de version native PS5 et Xbox Series X|S. Mais le jeu est rétrocompatible et fonctionnera parfaitement sur les deux plateformes.

C'est quoi ce jeu de Capcom ?

Ghost Trick Détective Fantôme a été développé par Shu Takumi (la saga Ace Attorney, Dino Crisis...) pour la Nintendo DS en 2010. Un vieux titre qui est peut-être tombé dans l'oubli, sauf pour celles et ceux qui l'ont fait à l'époque. Même si ça n'a pas été un foudre de guerre en termes de ventes, le soft a été reconnu pour ses nombreuses qualités. Au point d'avoir été érigé au rang de chef d'œuvre. Un titre atypique qui a su apporter un vent de fraîcheur.

Dans Ghost Trick Détective Fantôme, on incarne Sissel. Un détective assassiné qui va se réveilleur sous une forme spectrale et qui est chargé de faire la lumière sur son propre meurtre. Mais le chrono joue contre lui puisqu'il ne dispose que d'une nuit pour remplir sa mission. Grâce à ses compétences fantomatiques, l'homme peut prendre possession d'objets en tout genre. Les manipuler et même courber le temps afin de revenir en arrière. Une mécanique centrale qui permet de résoudre les énigmes, de sauver la peau de Sissel et celles d'autres personnages.

« Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour prendre possession des objets et les manipuler, ou remontez le temps afin d'élucider des énigmes complexes à travers un scénario à l'humour loufoque et aux personnages attachants de Ghost Trick Détective Fantôme » (via Steam). Pour s'adapter aux consoles actuelles, le jeu a revu ses commandes de fond en comble, mais pas seulement. Capcom a ajouté d'autres nouveautés en plus des ajustements graphiques.

On a joué à Ghost Trick Détective Fantôme, ça vaut quoi ?

Désormais, Ghost Trick Détective Fantôme tourne en 1080p à 60fps. On est donc loin du framerate et de la résolution de la version DS. Et clairement, ça saute aux yeux dès les premiers instants. Les couleurs sont forcément plus éclatantes, précises et l'aliasing disgracieux, notamment sur les personnages, est de l'histoire ancienne. On ne prend en aucun cas une claque graphique, mais le rendu n'est pas baveux. Même sur un grand écran OLED et c'est même joli pour le genre et un jeu aussi vieux. L'autre amélioration notable, c'est l'abandon des commandes tactiles - excepté pour la Nintendo Switch - pour les consoles de salon (PS4, Xbox One). Une interface remaniée pour coller davantage aux plateformes plus standards.

Est-ce mieux ? Moins bien ? On ne va pas mentir en faisant semblant d'avoir fait Ghost Trick Détective Fantôme sur NDS. Parce que ce n'est pas le cas. Durant notre courte démo, on a cependant trouvé cela intuitif et on n'a jamais été pénalisé par ces contrôles aux sticks / boutons de la manette PS5 DualSense. Toutefois, ce n'est qu'un jugement préliminaire et il faudra attendre de voir sur des puzzles plus corsés, qui demanderaient par exemple une réactivité plus importante.

Le remaster HD de Ghost Trick Détective Fantôme comprend également 37 morceaux musicaux réorchetrés et une musique originale de Masakazu Sugimori (Ace Attorney, Viewtiful Joe). On réserve éventuellement notre jugement pour plus tard, mais on n'a pas eu la sensation d'avoir une vielle bande-son dans les oreilles. Preuve qu'un travail a été effectué avec le RE Engine en renfort. En plus de puzzles totalement inédits, des trophées font leur apparition. À voir si ces nouveautés seront ou non suffisantes pour convaincre un nouveau public. Pour rappel, Ghost Trick Détective Fantôme sort le 30 juin 2023 sur consoles et PC.

Et petite surprise du Capcom Showcase, la démo gratuite est disponible dès maintenant.